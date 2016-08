Emanuel quer AMOR para as comunidades rurais

Preocupado com a realidade vivida pelos habitantes da zona rural em Cuiabá, o candidato a prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (PMDB), quer resgatar o programa AMOR – Assistência Médica e Odontológica Rural. O intuito é levar saúde às famílias que vivem em localidades distantes da área urbana, encurtando a distância entre a gestão e a população.

De acordo com Pinheiro, quem vive da agricultura familiar e ajuda a colocar a comida na mesa dos cuiabanos merece ser tratado com respeito. “Mas, apesar de ajudarem na geração de emprego e renda, e consequentemente com a arrecadação do Município, essas comunidades acabam ficando desassistidas”.

O programa foi criado na gestão do ex-prefeito de Cuiabá, Rodrigues Palma, que governou a Capital entre os anos de entre 1975 e 1979. À época, a cidade viveu um dos maiores crescimentos em infraestrutura, sendo que na área da saúde o grande marco foi a construção do Pronto Socorro.

“Sou cuiabano e, como tal, quero ter a honra de poder cuidar da vida de milhares pessoas que não têm condições de se deslocarem até a cidade para receber atendimento médico. Sou humanista. Acredito no ser humano. E é justamente uma Cuiabá para as pessoas que desejo”, finalizou.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews