Emanuel Pinheiro participa da Frente Nacional de Prefeito em São Paulo dia 20

Vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (biênio 2017-2019), o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro participa em São Paulo (SP), no próximo dia 20, da primeira reunião da diretoria executiva entidade. Neste encontro, os prefeitos vão fazer o “planejamento de ações da FNP”.

A reunião será realizada no gabinete do prefeito anfitrião do encontro, João Dória. Pinheiro é vice-presidente da Reforma Federativa da FNP. Outros temas municipalistas serão discutidos pela diretoria executiva da Frente.

Adão de Oliveira

