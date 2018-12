Emanuel Pinheiro inaugura primeira etapa do Hospital Municipal de Cuiabá, onde funcionará o novo Pronto Socorro da capital

O grande sonho do prefeito Emanuel Pinheiro para a população de Cuiabá já é uma realidade. Depois de 4 meses de um trabalho intenso, em ritmo frenético, o Hospital Municipal de Cuiabá Leony Palma de Carvalho, onde também funcionará o novo Pronto Socorro da capital, foi finalmente inaugurado.

Com a presença do ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira que represento o presidente Michel Temer, na solenidade, Pinheiro recebeu várias autoridades, além de funcionários da prefeitura e a população em geral, que esteve presente para ver de perto a grande obra que lhes foi entregue na noite desta sexta-feira (28).

A solenidade foi aberta com as palavras do padre Elilzo, da Paróquia São João Bosco, que abençoou a nova unidade hospitalar, destacando a sua importância para aqueles que dependem dos serviços de saúde pública do município. Em seguida o ministro Valter Casimiro recebeu o Título de Cidadão Cuiabano e novamente representou o presidente Temer, que também recebeu o título.

O juiz estadual Jorge Alexandre Martins Ferreira, um dos filhos do médico que dá nome ao hospital, dr. Leony Palma de Carvalho, falou em nome da família, contando uma breve história de seu pai e de sua relevante atuação como um dos primeiros pediatras na capital mato-grossense. Ao final de sua fala, foi presenteado pelo prefeito e pela primeira dama, Márcia Pinheiro com um quadro com a foto do patriarca.

Em seu discurso, Emanuel ressaltou o papel fundamental que o senador Wellington Fagundes e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi tiveram na obtenção dos recursos do Programa Chave de Ouro, do Governo Federal, fundamentais para a conclusão das obras e para a compra dos equipamentos do novo hospital. “Ministro Valter Casimiro, leve ao presidente Temer nossos sinceros agradecimentos ao apoio dado para que conseguíssemos tornar realidade este sonho, que não é apenas meu, mas de vários governantes e, principalmente, de toda nossa população”, declarou.

O prefeito explicou que a implantação do novo hospital será feita em quatro etapas e ele estará operando com 100% da sua capacidade no aniversário de 300 anos de Cuiabá, em 8 de abril de 2019.

Neste primeiro momento foi inaugurada a Ala Ambulatorial, que conta com recepção, sala de aplicação de injetáveis, sala de curativos, consultórios, e as seguintes especialidades médicas: cardiologia, ginecologia/obstetrícia, endocrinologia, gastroenterologia, dermatologia, psiquiatria, clínica geral, além de pequenas cirurgias.

A abertura da 2ª etapa ficou prevista para o dia 29 de janeiro de 2019, quando começam a funcionar duas enfermarias masculinas com 60 leitos e um isolamento, uma enfermaria feminina com 30 leitos e um isolamento, sala de raios-X e sala de ultrassonografia. Na 3ª etapa, que começará a funcionar a partir do dia 25 de fevereiro de 2019, já tendo em vista o feriado do Carnaval, entrará em operação a ala de urgência e emergência, duas alas de terapia intensiva (UTIs) com 20 leitos e duas salas de cirurgia. Na 4ª etapa, que se inicia em 22 de março de 2019, começam a funcionar mais três unidades de terapia intensiva (UTIs) com 40 leitos ao todo e mais duas salas de cirurgia. “O Hospital Municipal de Cuiabá é inadiável. Este é o momento, a oportunidade, para dar um basta aos grandes problemas que temos na saúde pública. Sabemos que teremos muitas dificuldades para enfrentarmos ainda, mas tenho fé e estou sendo apoiado por pessoas de fé, compromissadas em trazer cada vez mais qualidade para os serviços de saúde pública em nossa capital. Informo que continuarei com o meu gabinete aqui no hospital, até o dia 08 de abril, no aniversário de 300 anos de Cuiabá, quando finalmente o Hospital Municipal de Cuiabá Dr. Leony Palma de Carvalho estará 100% em funcionamento”, afirmou Pinheiro.

Em sua fala, o ministro Valter Casimiro demonstrou muita satisfação em ter recebido o Título de Cidadão Cuiabano. “É com prazer que vim representar o presidente Michel Temer na entrega desta obra e para mim um grande orgulho de ver o fruto deste trabalho que também ajudei a construir. Sinto-me um pouco responsável por esta obra, pois os recursos que o Governo Federal destinou a este hospital são provenientes de um remanejamento que fizemos do Ministério dos Transportes. Como cidadão cuiabano, quero estar presente à entrega deste hospital em seu total funcionamento, no dia 8 de abril”, disse o ministro.

O governador Pedro Taques fechou a fala das autoridades, fazendo um breve histórico sobre como surgiu a ideia de construir o HMC. “Começamos a sonhar com esta obra em 2012, mas não conseguimos tirá-la do papel. Em 2014 colocamos no meu programa de governo a construção de um hospital com 315 leitos. Esta obra foi iniciada em julho de 2015. É importante falarmos que esta não é uma obra de uma só pessoa, ela é uma obra de várias mãos. Não conseguiríamos terminá-la se não fosse o apoio da bancada federal”, agradeceu Taques.

Em abril, quando o Hospital Municipal de Cuiabá estiver funcionando com sua capacidade total, terá 315 leitos ao todo, sendo 178 de adultos, 20 leitos no Centro de Tratamento de Queimados – CTQ, 60 de UTI, 38 de Emergência, 6 salas de cirurgia e 13 leitos RPA (recuperação pós anestesia). A estrutura contará ainda com um moderno centro de imagens além de um heliponto.

Assessoria da Prefeitura

