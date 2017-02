Emanuel Pinheiro busca recursos em Brasília

A fim de garantir uma folga no caixa e dar continuidade em uma série de obras e projetos do Palácio Alencastro, o prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) esteve em Brasília nesta semana solicitando apoio financeiro da bancada federal de Mato Grosso.

O peemedebista se reuniu com os parlamentares na última quarta-feira (15.02). Na oportunidade, Pinheiro solicitou de cada membro da bancada, R$ 1 milhão de recursos para o exercício de 2017, das emendas individuais que cada parlamentar possui.

Além disso, ainda requereu R$ 6,5 milhões para o desenvolvimento da agricultura familiar da baixada cuiabana. A fim de garantir a requalificação do Morro da Luz, o chefe do Executivo Municipal também pediu apoio dos deputados e senadores no sentido de intermediar a solicitação de R$ 40 milhões junto ao Ministério do Turismo.

Segundo o prefeito, “precisamos transformar este ponto tão importante da nossa Capital em um belíssimo cartão postal da Cuiabá 300 anos”.

Os parlamentares têm até hoje (17.02), para elencar os municípios que serão beneficiados por meio de suas emendas.

Em união ao Governo do Estado, Pinheiro também pediu presteza para viabilizar a conclusão das obras do Rodoanel na Capital. “Este anel viário é fundamental para o crescimento de Mato Grosso e vai também garantir o desenvolvimento econômico e urbano de Cuiabá”, frisou.

Para o vice-prefeito Niuan Ribeiro (PTB), este encontro foi de suma importância, uma vez que os parlamentares representam os interesses da Capital mato-grossense diante do governo federal.

“É necessário trabalharmos em união e em prol da evolução de Cuiabá com a certeza de que os avanços conquistados aqui também surtirão reflexos nos demais municípios que a norteiam”, concluiu.

A reunião aconteceu na liderança do bloco moderador, que agrupa 18 senadores, sob a condução do mato-grossense, Wellington Fagundes (PR). Além dele, participaram do encontro o senador Cidinho Santos (PR) e os deputados federais, Fábio Garcia (PSB), Nilson Leitão (PSDB), Victório Galli (PSC), Carlos Bezerra (PMDB), Ezequiel Fonseca(PP), Valtenir Pereira (PMDB) esteve ausente por estar no exterior, mas foi representado por seu chefe de gabinete, Ércio Lins.

Já o senador José Medeiros (PSD) e o deputado Adilton Sachetti (PSB), que também não puderam comparecer, manifestaram apoio aos assuntos tratados na reunião por telefone.

DC

