Emanuel e secretário estadual alinham projetos para a assistência social na Capital

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu nesta terça-feira (08.08), no Palácio Alencastro, o secretario estadual de Trabalho e Assistência Social (Setas), Max Russi. O ato foi promovido com o objetivo de discutir parcerias entre o Município e o Estado para a realização de ações ligadas a área da assistência social dentro da Capital. Também estiveram presentes o secretário municipal de Assistência Social, Wilton Coelho, e o secretário-adjunto estadual, José Rodrigues Rocha.

O encontro foi importante para debater soluções que atenda o interesse, principalmente, das pessoas em situação da vulnerabilidade existente no município. Dentre diversas demandas, foram discutidas medidas relacionadas à erradicação do trabalho infantil, assistência às famílias de baixa renda, acolhimento da população de rua e criação de um novo Centro-Dia para atendimento de pessoas com deficiência, em especial crianças portadoras de microcefalia.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, é de suma importância que órgãos do poder público estejam sempre unidos no intuito de suprir as carências da sociedade. O gestor lembrou ainda que a Prefeitura já tem desenvolvido trabalhos nesse sentido, mas que é preciso avançar ainda mais na construção de políticas públicas que assegurem uma cidade mais humanizada para todos os cuiabanos.

“Estamos trabalhando para fazer da Cuiabá dos 300 anos uma cidade mais inclusiva e melhor para se viver. É importante que busquemos alinhar nossos projetos, pois com esse trabalho em conjunto o maior beneficiado será sempre a população. Temos uma ótima relação com o Governo do Estado e queremos estreitar cada vez mais isso. Aquilo que depender da nossa gestão, a Setas pode contar conosco”, assegurou Pinheiro.

O secretário estadual Max Russi destacou que reuniões como essas são imprescindíveis para que o Estado e Município consigam fortalecer as políticas voltadas para essa área, otimizando os recursos públicos e criando condições de ampliação do atendimento dentro da cidade. Como exemplo de demandas em que a união entre os dois Executivos faz-se fundamental, Russi cita a situação vivida com a população de rua, principalmente após a demolição do Largo do Rosário.

“O prefeito Emanuel se propôs a fazer uma gestão humana, conversando sempre com a população e atendendo aqueles que mais precisam. E esse também é o papel da Setas enquanto órgão do poder público. Queremos trabalhar uma política pública, em conjunto, para que possamos encontra uma forma de atender essas pessoas”, comentou.

Outro ponto relatado pelo secretário é a assistência às famílias em situação de vulnerabilidade. Conforme ele, aproximadamente 3 mil cuiabanos serão assistidas pelo programa “Pró-família”. “É um programa do Estado, mas que a Prefeitura é quem está responsável por fazer o cadastramento e seleção das famílias. Já fomos comunicados que o secretário Wilton Coelho está cuidando disso, para que no próximo mês possamos lançar o programa na Capital”, pontuou.

Assessoria

