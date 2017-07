Emanuel e presidente da FMF estudam parceria para administrar o Dutrinha

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu nesta quinta-feira (06.07), no Palácio Alencastro, o presidente da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Aron Dresch, no intuito de debater ações que possam fortalecer e revitalizar o esporte dentro da Capital. Dentre as pautas discutidas esteve a possibilidade de construção de uma parceria para que a entidade que administra o futebol no estado ajude na gerência do Estádio Eurico Gaspar, o popular “Dutrinha”.

“O Dutrinha é um patrimônio da nossa cidade. Lembro-me que quando ocupava o cargo de vereador a Federação perdeu uma dívida trabalhista e o Dutrinha iria para leilão. Na época, entrei com um Projeto de Lei tombando o estádio como patrimônio municipal e estadual, impedindo que fosse vendido. Então, já existe essa ligação histórica, assim como há para todos os cuiabanos. Por isso, precisamos estudar maneiras de resgatar o templo do nosso futebol e devolvê-lo para a população”, comentou o Emanuel.

No ato, o prefeito sugeriu ainda que seja discutida com os clubes da Capital a possibilidade de estampar a logomarca dos 300 anos de Cuiabá no uniforme de jogo, durantes as partidas realizadas. “É uma forma reforçar, através dessa união com os clubes, que também estamos preocupados em colaborar para o resgate do nosso futebol. Além disso, temos times jogando competições nacionais e será uma maneira divulgar os 300 anos da Capital para todo Brasil”, argumentou o gestor.

Para o presidente da FMF, a união entre a gestão do Município e a instituição é um grande passo para que o tradicional estádio do futebol de mato Grosso possa voltar a receber as equipes cuiabanas e, assim como no passado, seja palco de grandes jogos. Ele destaca que Cuiabá já formou grandes jogadores e a revitalização do Dutrinha é um importante ponto para que isso volte a acontecer.

“Estamos trabalhando para a retomada das atividades no Estádio Presidente Dutra. O apoio da Prefeitura Municipal de Cuiabá, através do prefeito Emanuel Pinheiro, é extremamente fundamental nesta empreitada. O nosso futebol é carente de praças esportivas e a utilização do Dutra para nossos times e imprescindível para o crescimento do nosso futebol”, disse Aron Dresch.

Assessoria

