Emanuel cumpre promessa de campanha ao lançar Hora Estendida em CMEI

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, cumpriu o principal compromisso de campanha, segundo o próprio gestor, com o lançamento do programa Hora Estendida, realizado nesta segunda-feira (10), no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Engenheiro Oscar Amélito, situado no bairro Real Parque.

Diante da proposta de humanizar os serviços públicos, carro-chefe da atual administração, o projeto leva em conta as necessidades das crianças de permanecerem na unidade educacional, por mais tempo, devido à incompatibilidade entre o horário de término da jornada de trabalho dos pais e o encerramento das atividades educacionais.

“O Hora Estendida eu falei em toda campanha eleitoral. Eu estava em uma reunião como esta quando uma mãe trabalhadora me abordou e me pediu para que se eleito, eu implantasse um horário estendido, de forma a contemplar as mães e pais que não tinham compatibilidade de horário de saída dos seus trabalhos com o término das atividades nessas unidades educacionais. Ela relatou que por esta razão, eram taxadas como relapsos pelos atrazos, e em muitos casos seus filhos poderiam ser encaminhado ao Conselho Tutelar. Nessa reunião, comovido com o drama vivido por ela, e por outras tantas famílias cuiabanas, prometi a todas as mães e pais trabalhadores que as creches e CMEI funcionariam até às sete e meia da noite”, relembrou o prefeito.

Os próprios pais das crianças matriculadas no CMEI Eng. Oscar Amélito, unidade escolhida para receber o projeto piloto, foram inicialmente consultados, em várias reuniões, para considerar a real necessidade da comunidade acerca da proposta.

“Os pais foram muito importantes para realização desse projeto. Não foi somente uma. Fizemos várias reuniões buscando entender a necessidade da comunidade e chegamos a essa decisão de ser o primeiro a aderir essa proposta do prefeito”, contou a diretora do CMEI, Ádila Terezinha Andrade, uma das principais colaboradoras da efetivação do Hora Estendida.

A diretora foi a responsável pelo levantamento institucional que apontou as características socioeconômicas das famílias das crianças atendidas pela unidade. Entre os fatores que levaram a implantação foram considerados a renda familiar, o estado civil, a escolaridade, entre outros.

Ainda de acordo com o levantamento, 82% dos responsáveis pelas crianças são do sexo feminino sendo apenas 30% com o estado civil casado. Entre as mães que precisam do programa está a plantonista de unidade hospitalar particular, Lenni Mendonça, de 32 anos, que possui dois filhos matriculados no CMEI.

“Tem muitos pais que precisam que o filho fique até mais tarde. Eu e meu marido, por exemplo. Ele tem dias que precisar sair às 21h da noite do trabalho e quando preciso ficar de plantão fica difícil nós conseguirmos chegar às 17 horas. As vezes preciso entrar no trabalho às quatro da manhã para poder sair mais cedo e chegar no horário. Nem sempre consigo, pois é longe”, relatou Lenni que trabalha no centro da capital, aproximadamente 15 quilômetros da localização da unidade.

Como funciona

A implantação do programa Hora Estendida, respaldada pela Constituição Federal, institui no CMEI do Real Parque o redimensionamento da jornada de trabalho dos profissionais da unidade para garantir a permanência da criança na unidade educacional em 1h30 a mais do horário habitual.

Deste modo, a unidade, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação (SME), projetou a reorganização da escala diária dos profissionais, envolvidos por adesão espontânea, mediante a um horário diferenciado de entrada e saída que garante o custo zero da proposta sob o ponto da jornada de trabalho.

“Foi feita por adesão os profissionais que irão acompanhar essas crianças das 18 às 19h30. O profissional de educação se dispôs a chegar às 13h30 para que possa sair às 19h30. Então, não tem custo. Reorganizamos o cronograma, vai ter um quadro de horários com a formatação de como irá funcionar”, explicou a secretária Adjunta Edilene Machado.

Além da reorganização administrativa, foram desenvolvidas as readequações dos aspectos pedagógicos de modo a propiciar à criança o maior aproveitamento educacional dentro da 1h30 a mais na unidade. Também foi levado em conta a alimentação que demandará o reordenamento do cardápio escolar sempre seguido pelas normativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Comissão

O projeto piloto possui o prazo teste de 90 dias e, neste período, será instituída uma comissão para os fins de ajustar e otimizar as diretrizes do programa, conforme a necessidade surgida, para que possa ser efetivado padronizadamente e venha a se estender em outras unidades.

A pasta de Educação irá publicar a portaria de comissão, ainda esta semana, que contará com representantes do Ministério Público Estadual (MPE), do Conselho Municipal de Educação, da SME e do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep).

A secretária Edilene ressaltou que outras unidades já demonstraram o interesse em aderir o programa Hora Estendida. Nessa perspectiva, o prefeito reforçou o desejo de abranger a humanização desse serviço em todas as unidades de Educação Infantil da capital.

“Tenho a sensibilidade, o carinho e a humanização para atender o povo cuiabano. Peço aos diretores e diretoras de outras unidades que abracem a causa das mães e pais trabalhadores. Vamos abraçar a Educação Infantil para fazermos o lançamento universal da Hora Estendida atendendo 100% das crianças das nossas creches e CMEI”, concluiu.

