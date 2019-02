Em visita a Cuiabá, embaixadora e cônsul da Áustria propõem parcerias

Pela primeira vez na Capital, a embaixadora elogiou a cidade e manifestou interesse de promover parcerias entre Cuiabá e Áustria

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu nesta quinta-feira (07.01), a embaixadora da Áustria no Brasil, Irene Giner-Reichl, e o cônsul-geral da Áustria em São Paulo e chefe do Departamento Comercial do país, Klaus Hofstadler, para uma visita de cortesia na Prefeitura de Cuiabá, que contou com a participação do ex-governador de Mato Grosso, Júlio Campos.

Pela primeira vez na capital mato-grossense, a embaixadora elogiou a cidade e manifestou interesse de promover parcerias entre Cuiabá e Áustria em temas como o agronegócio, turismo e tecnologia.

“Viemos conhecer e também identificar possíveis cooperações culturais. O comércio é o nosso foco, principalmente agropecuário porque temos empresas com tecnologia e experiência no ramo”, explica a embaixadora.

O prefeito mencionou as diversas potencialidades de Cuiabá, como os biomas, o turismo local e principalmente a preparação de Cuiabá para os seus 300 anos.

“Somos a capital mais antiga do centro-oeste brasileiro, com uma raiz cultural muito forte e vamos aproveitar esse ano para propagar isso de uma maneira macro, com uma programação extensa que durará o ano todo, no entanto, concentraremos em abril um conjunto de obras, festividades que ficará guardado na memória de todos os cuiabanos”, afirmou Emanuel Pinheiro.

Os visitantes foram presenteados com uma obra literária da história de Cuiabá.

Assessoria da Prefeitura

