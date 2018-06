Em show emocionante, CD “Canto do Urubu” é lançado no Blue Note

A relação entre Flamengo e a música é antiga, emocionante e constante. Em incontáveis composições escritas ao longo dos anos, já ouvimos e nos encantamos com o que é ser rubro-negro em muitas vozes, como Jorge Ben Jor, Moraes Moreira, João Nogueira, Neguinho da Beija Flor, Claudinho e Buchecha e tantos outros. O sentimento que faz o coração bater mais forte é, sem dúvidas, uma inspiração e faz do Mais Querido o clube mais homenageado no país.

Foi desta forma e com essas sensações em mente que os cantores e compositores Altay Veloso e Paulo César Feital gravaram um CD recheado de homenagens ao Clube de Regatas do Flamengo, sua história e seus ídolos. Os intérpretes das canções do “Canto do Urubu”, nome do projeto, são grandes astros da música brasileira: Alcione, Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Leny Andrade, Neguinho da Beija-Flor, Sandra de Sá, Dudu Nobre, Anderson do Molejo, Bebeto, Jorge Vercillo, Xande de Pilares e Zezé Motta.

Confira a galeria de fotos do evento.

A ideia do evento foi promovida pelo movimento Flamengo da Nação. Em uma noite especial para o lançamento do CD, o Canto do Urubu ecoou pelo Blue Note, espaço famoso no Lagoon, zona sul do Rio de Janeiro. Com parte da renda revertida ao departamento de patrimônio histórico do Mengão, a ação teve diversos convidados e um show para guardar na memória na noite desta terça-feira (29). Contando com a presença dos compositores, alguns intérpretes, diretoria e ídolos rubro-negros, a apresentação emocionou todos os presentes.

Para ouvir as duas músicas de trabalho do CD, a Nação pode acessar http://cantodourubu.com.br/ e escutar “Canto do Urubu”, cantada por Anderson do Molejo, e “Panteão do Flamengo”, interpretada por Xande de Pilares. Quem estiver presente na partida diante do Bahia também poderá ouvi-las no Maracanã.

A partir do dia 1º de junho, as duas músicas estarão disponíveis em quase todas as plataformas de streaming por áudio, além do canal no YouTube do Canto do Urubu. As outras canções serão divulgadas posteriormente.