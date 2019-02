Em reunião do Grupo de Lima, EUA anunciam novas sanções contra Venezuela

Em pronunciamento na reunião do Grupo de Lima em Bogotá, na Colômbia, nesta segunda-feira, 25, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, anunciou a imposição de novas sanções contra o regime de Nicolás Maduro. Em seu discurso, o representante americano também incitou outras nações da região a anunciarem medidas punitivas e deu um ultimato para os militares que se recusam a apoiar o líder opositor Juan Guaidó.

Segundo Pence, as sanções de Washington tem como foco três governos estaduais e membros do círculo interno de Maduro responsáveis por barrar a entrada de ajuda humanitária na Venezuela durante o final de semana.

O vice americano incitou as outras nações do Grupo de Lima a tomarem medidas semelhantes as já adotadas pelos Estados Unidos e congelarem ativos dos principais líderes do regime chavista e da petroleira PDVSA em seus países.

Pence transmitiu ainda uma mensagem do presidente Donald Trump aos militares venezuelanos que apoiam o regime de Maduro: “Vocês serão responsabilizados”, afirmou.

Sanções

Segundo a Casa Branca, entre os principais oficiais atingidos pelas sanções anunciadas por Pence nesta segunda estão Omar Jose Prieto Fernandez, governador de Zulia, Ramon Alonso Carrizalez Rengifo, governador de Apure, Jorge Luis Garcia Carneiro, governador de Vargas, e Rafael Alejandro Lacava Evangelista, de Carabobo.

“Nos próximos dias, os Estados Unidos anunciarão sanções ainda mais fortes contra as corruptas redes financeiras do regime. Encontraremos todos os dólares que eles roubaram e devolveremos esse dinheiro ao povo venezuelano”, afirmou. “À medida que continuamos a exercer pressão econômica e diplomática para suportar sobre o regime de Maduro, esperamos por uma transição pacífica para a democracia, mas como o presidente Trump deixou claro, todas as opções estão na mesa”, completou.

Proteção à Colômbia

Pence advertiu que se algum país ameaçar a Colômbia por defender a democracia na Venezuela, “enfrentará a determinação” do governo americano.

“Permitam-me dizer a todos que os que ameaçarem o nosso amigo por esta posição na defesa da democracia, saibam disso: a Colômbia é o nosso aliado mais importante na região, e qualquer ameaça a sua soberania e segurança enfrentará a determinação dos Estados Unidos”, disse.

