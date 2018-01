Em reunião com setor empresarial, Emanuel Pinheiro anuncia ações para o Distrito Industrial

Cumprindo com o compromisso de realizar uma gestão aberta a toda sociedade civil organizada e de aproximar o poder público do setor produtivo da Capital, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, se reuniu nessa terça-feira (23) com mais de 50 empresários do Distrito Industrial. A agenda foi a primeira de uma série de encontros trimestrais, que serão realizados ao longo de 2018, na sede da Associação das Empresas do Distrito Industrial (AEDIC).

Durante o período de debate foram colocados em pauta assuntos relacionados às áreas de infraestrutura, zeladoria, mobilidade urbana e educação. Itens como construção de uma creche na localidade, pavimentação e iluminação, sinalização horizontal e vertical, além da limpeza do Distrito e das áreas verdes da região, estiveram entre as principais solicitações apresentadas. Conforme destacado pelo prefeito Emanuel Pinheiro todas as demandas já se encontram em andamento na Prefeitura, sendo que a maioria em estado avançado.

“São reivindicações que irão beneficiar não só os empresários, mas também todos os moradores da região. Por isso, não estamos medindo esforços para conseguir atender e trazer essas benfeitorias para o Distrito. No próximo dia 31, por exemplo, vamos conseguir atender ao pedido de iluminação da Avenida A. Também terminamos o projeto de pavimentação da avenida e agora estamos levantando recursos. Assim como já colocamos o Distrito na programação de março para revitalização da sinalização viária”, explicou o prefeito.

As assembleias são vistas, tanto pelos empresários quanto pelo chefe do Executivo cuiabano, como uma importante ferramenta de monitoramento das ações e compromissos firmados entre o órgão municipal e o movimento econômico. A partir desses encontros é possível, por exemplo, fazer um eficiente balanço daquilo que já foi alcançado e, por meio de uma atuação conjunta, estudar maneiras ágeis e efetivas para avançar na conquista de demandas que ainda se encontram pendentes.

“Fazer uma gestão próxima dos segmentos organizados é de extrema importância para o desenvolvimento de Cuiabá. E momentos como esse são fundamentais para conseguirmos conquistar os resultados almejados. Estamos promovendo essa ponte entre a Prefeitura e o setor econômico. É desta forma que vamos seguir durante os quatro anos de mandato, pois a Prefeitura tem que ser um agente facilitador e não de burocratização. Vamos continuar fomentando o Distrito Industrial, até como uma forma de reconhecer a importância da região para crescimento da cidade”, comentou Emanuel.

Para a presidente da AEDIC, Margareth Buzetti, encontros como esse são importantes para conquistar resultados positivos, que contribuirão no progresso da Cuiabá dos 300 anos. Como exemplo, ela cita os recentes êxitos na elaboração da nova Lei da Publicidade e ainda a desburocratização na emissão de alvarás para os empresários do Distrito. “O prefeito tem sido nosso parceiro e entendido a importância de manter esse diálogo conosco. Agradeço imensamente a todos os compromissos que ele tem buscado cumprir conosco, inclusive, o dessa agende trimestral”, pontuou a presidente.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews