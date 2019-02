Em primeiro discurso no Senado, Jayme destaca grave crise financeira de Mato Grosso

Senador diz que vai trabalhar pela revisão da Lei Kandir, garantindo justiça para Mato Grosso

Da Assessoria

Em seu primeiro discurso, na volta ao Senado Federal, o senador Jayme Campos (DEM-MT), destacou a grave crise nas contas públicas pela qual está passando o estado de Mato Grosso. “Mato Grosso é uma terra de enormes potencialidades, mas convive hoje com um lamentável paradoxo. O Estado cresce acima da média nacional, contribui fortemente na manutenção da balança comercial brasileira e lidera o plantio de soja, milho e algodão. Porém, além da concentração de riqueza nas mãos de poucos, há um nítido desbalanceamento financeiro por conta do desequilíbrio federativo”, afirmou Jayme.

Durante sua fala, o senador elogiou o governador Mauro Mendes. “Em Brasília, vou ajudar o governador Mauro Mendes, meu colega de partido, a ter livre trânsito nas instituições federais para trazer para Mato Grosso os recursos e obras que a população precisa. Mauro é preparado, austero no trato do dinheiro público e responsável na gestão, como já foi comprovado em sua trajetória pública”.

Jayme Campos disse que defenderá a revisão da Lei Kandir para garantir uma maior distribuição das riquezas produzidas no estado. “Por conta das distorções da atual legislação, Mato Grosso deixa de recolher aos cofres públicos R$ 6 bilhões anuais. Pretendo focar esforços para exigir o repasse dos valores devidos pelo governo federal aos estados. Mato Grosso tem direito a receber R$ 500 milhões do FEX, valor que não foi pago em 2018. É um desrespeito ao princípio constitucional da federação que os estados e municípios tenham que ficar a bel-prazer das vontades do governo central. Temos de mudar isso”, defendeu.

Outro ponto importante que o parlamentar destacou no pronunciamento foi o caos na logística e infraestrutura do estado. “É preciso destravar as obras de logística e infraestrutura, imprescindíveis para reduzir custos e ampliar a competitividade dos produtos agrícolas do Brasil no exterior. Conciliar crescimento econômico com proteção do meio ambiente”, disse.

Gratidão – O senador de Mato Grosso retorna ao Senado Federal. Ele foi eleito em outubro de 2018, recebendo quase 500 mil votos. “Sinto-me honrado pela caminhada que fiz e, com muita humildade, manifesto minha gratidão ao povo mato-grossense que, ao eleger-me, além de demonstrar imensa confiança, referendou uma trajetória política de mais de 30 anos dedicados à coisa pública”, destacou.

Ele foi prefeito de Várzea Grande por três mandatos. Em 1990, foi eleito Governador do estado. E, entre 2007 a 2015, exerceu o primeiro mandato de Senador da República. “Aqui, presidi a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e ocupei a Liderança do Bloco da Minoria e a Vice-Liderança do Democratas. Após 12 anos sem disputar eleições, retorno ao Senado Federal mais experiente e ainda mais motivado, ainda mais consciente de que é preciso trabalhar com afinco para continuar servindo à brava gente do meu Estado e do Brasil”, afirmou.

Assessoria Democratas

