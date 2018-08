Em Lucas, Pivetta apresenta dobradinha com Mauro a favor de Mato Grosso

Em ato, candidato a vice-governador pediu apoio da população e apoiadores para mudar a realidade do Estado

Em discurso proferido durante lançamento de campanha ao Governo, nesta quinta-feira (16.08), o candidato a vice-governador pela coligação Pra Mudar Mato Grosso, Otaviano Pivetta (PDT), reiterou o compromisso de trabalhar a favor do desenvolvimento do Estado ao lado do candidato a governo Mauro Mendes (DEM).

Os dois já foram testados e aprovados como gestores públicos. Mauro Mendes cumpriu seu mandato à frente da Prefeitura de Cuiabá com 81% de aprovação popular e Pivetta foi considerado um dos melhores prefeitos do país pelos feitos em Lucas do Rio Verde durante três mandatos. A experiência em gestão pública, segundo Pivetta, é o que os tornam “ainda mais preparados para implementar as melhorias necessárias a todo sistema público de Mato Grosso”.

Durante evento realizado em Lucas do Rio Verde, onde construiu a sua história política e pessoal, Pivetta se mostrou otimista, mesmo com as dificuldades em que se encontra o país, por acreditar nas pessoas e na capacidade de recuperação da nação, assim como do Estado de Mato Grosso. “Quero ao lado do Mauro colocar todo meu conhecimento e experiência em prática a favor de Mato Grosso”, afirmou.

O comerciante Diego Pessoas participou do ato e aderiu a campanha da coligação “Pra Mudar Mato Grosso”, por entender que o Estado precisa de uma gestão eficiente e focada na excelência dos serviços públicos.

“Sinto no Otaviano Pivetta toda segurança de um gestor público que sabe o que está fazendo. Que trabalha diuturnamente para que os impostos recolhidos pela máquina estadual sejam revertidos em serviços públicos de qualidade. Tenho certeza que essa será a principal contribuição de Pivetta na gestão do nosso futuro governador Mauro Mendes”, apontou Diego que acredita ser possível fazer por Mato Grosso o que foi feito em Lucas.

