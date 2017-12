Em grande estilo 2º Halloweem dos “Movidos a Flash Back” tem atração nacional

Por: Rosano Almeida

O dia das bruxas é um só, porém, todavia e entretanto as festas acontecem em diversos dias. Em Várzea Grande a mesma acontecerá no dia 09 de Dezembro de 2017. O fim de semana da grande baixada cuiabana vai estar recheado de opções, para quem quer curtir o clima do 2º HALLOWEEM DOS MOVIDOS A FLASH BACK, e por que não?, até se fantasiar!

Sábado (09.12), acontecerá a segunda edição do evento HALLOWEEM, será no CLUBE DOS CORREIO no grande Cristo Rei. A principal atração deste ano é o Dj Adahilton. Os ingressos antecipados custam R$ 30 e o camarote vip R$ – 50. A festa não é recomendada para menores de 18 anos.

Djs que irão tocar os FLASH BACK dos anos 70, 80, 90 e 2000!

Dj. Cesar Moreno

Dj. Jonas Pereira

Dj. Paulinho Nascimento

Dj. Rogério Mess

Dj. Barbosa

Dj. Amilton

Decor Temática:

Gilberto Jaudi

Ponto de Vendas:

Lojas Moda Verão

Mexe o Doce no Shopping Popular

Bar da Brazuca

Barraca do Pedrão

Informações:

(65) 99251-9086

(65) 99332-9180

Realização:

Janis Blue Ray

Edson Ramos

Traga Promoções e Eventos

Apoio Cultural:

Flash Back da Gema

Flash Back na Veia

Amigos do Flash Back

Jhony Padilha

O Melhor do Flash Back

Movimento Flash Back

Geração Flash Back