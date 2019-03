Em desespero, venezuelanos buscam água ao lado de esgoto, por falta de água

O pior apagão da história da Venezuela, que entrou em seu quinto dia nesta terça-feira (12/03), agravou a escassez de alimentos e provocou falta de água no país. A falta de energia elétrica, que chegou a afetar 22 dos 23 estados, além de Caracas, faz com que vários serviços não possam ser prestados, entre eles o fornecimento de água, que entrou em colapso.

Numa atitude desesperada, um grupo de pessoas foi nesta segunda-feira encher galões com água numa fonte que brota da parede de asfalto do rio Guaire. O rio, que é canalizado, corre ao lado da principal rodovia de Caracas e nele é despejado esgoto.

Entre os que foram coletar água no local estava a vendedora Lilibeth Tejedor, de 28 anos e mãe de uma criança de 2 anos. Em meio a dezenas de outras pessoas, Tejedor tentava encher um galão de 15 litros com a água da vertente, que corria para o rio.

Ao contrário da fétida água do rio Guaire, o líquido que saía da fonte ao menos era claro. As pessoas no local disseram que a água fora liberada de um reservatório por autoridades locais e que, por ter passado por canos sujos, podia apenas ser usada para dar a descarga e lavar o assoalho.

“Eu nunca havia visto algo parecido. É horrível”, disse Tejedor a repórteres da agência de notícias Reuters que foram ao local. Ela se preparava para transportar o seu galão cheio de água num pequeno carrinho de mão.

Crianças e adolescentes acompanharam os pais para ajudar a carregar água. Quando duas crianças começaram a brincar no poluído rio Guaire, uma mulher as alertou: “Essa água é suja! Não comecem a brincar porque não há remédios.”

Muitas pessoas que foram buscar água no local acabaram afastadas de lá por militares.

© Reuters/C.G. Rawlins Rio Guaire transporta esgoto por Caracas

No extremo norte de Caracas, onde a cidade margeia o parque nacional El Ávila, centenas de pessoas fizeram fila para coletar água de fontes nas montanhas.

Outros venezuelanos se viram obrigados a pagar em dólares por garrafas de água ou esperar por caminhões-pipa prometidos pelo regime de Nicolás Maduro.

Muitos pagamentos precisam ser feitos em dólares devido à escassez de cédulas no país, afetado pela hiperinflação, e porque o pagamento com cartão não funciona por causa da falta de luz.

Maduro também anunciou a distribuição de alimentos e de produtos para hospitais, mas nada ainda foi entregue.

Caracas necessita de 20 mil litros de água por segundo para a manutenção do serviço de abastecimento, afirmou o engenheiro José de Viana, que trabalhou no sistema de fornecimento da capital nos anos 1990.

Na semana passada, o fluxo havia caído para 13 mil, e depois do apagão, iniciado na quinta-feira, parou por completo, disse Viana.

Devido à situação de emergência, o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, que é reconhecido como presidente interino por mais de 50 países, incluindo o Brasil, convocou novas manifestações contra Maduro para esta terça-feira em todo o país.

Ele disse que a situação é de calamidade pública e decretou, com aval da Assembleia, dominada pela oposição a Maduro, estado de alarme nacional por 30 dias para pedir ajuda internacional.

O decreto não deverá ter efeito, pois Maduro tem o apoio das Forças Armadas e controla todas as instituições do país, exceto a Assembleia Nacional.

