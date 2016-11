Em 2017, servidores públicos deixarão de trabalhar por 14 dias

Em 2017, Várzea Grande terá 14 dias em que os órgãos públicos municipais não abrirão as portas para atendimento ao público, funcionando apenas serviços essenciais como Saúde, Limpeza Urbana, Segurança Pública. O fechamento será em decorrência de feriados estaduais e nacionais, além dos pontos facultativos.

De acordo com o decreto da prefeita Lucimar Campos (DEM), o calendário de 2017 terá o feriado municipal em comemoração ao aniversário de Várzea Grande (15 de maio) – que será em uma segunda-feira-, oito feriados nacionais e um estadual – em comemoração ao dia da Consciência Negra.

Em 2017, o município contará com apenas um ponto facultativo que foi decretado por Lucimar, no dia 27 de fevereiro (segunda-feira), um dia antes do Carnaval – que será no dia 28 fevereiro. Importante lembrar que o dia das “Cinzas”, que em 2017 será comemorado em 01 de março, os órgãos municipais funcionarão após às 13 horas.

Confira a lista dos feriados e ponto facultativo:

1° de janeiro (domingo) Confraternização Universal – Feriado Nacional;

27 de fevereiro (segunda-feira) de carnaval – Ponto Facultativo;

28 de fevereiro (terça-feira) de carnaval – Feriado Nacional;

1º de março (quarta-feira) de cinzas – expedientes a partir das 13 horas;

14 de abril (sexta-feira) Paixão de Cristo – Feriado Religioso Municipal;

21 de abril (sexta-feira) Tiradentes – Feriado Nacional;

1° de maio (segunda-feira) Dia do trabalhador – Feriado Nacional;

15 de maio (segunda-feira) aniversário de Várzea Grande – Feriado Municipal;

15 de junho (quinta-feira) Corpus Christi – Feriado Religioso Municipal;

07 de setembro (quinta-feira) Independência do Brasil – Feriado Nacional;

12 de outubro (quinta-feira) Nossa Senhora Aparecida – Feriado Nacional;

28 de outubro (sábado) Dia do Servidor Público – Ponto Facultativo;

02 de novembro (quinta-feira) Finados – Feriado Nacional e Municipal;

15 de novembro (quarta-feira) Proclamação da Republica – Feriado Nacional;

20 de novembro (segunda-feira) Consciência Negra – Feriado Estadual;

08 de dezembro (sexta-feira) Dia da Imaculada Conceição – Feriado Religioso Municipal;

25 de dezembro (segunda-feira) Natal – Feriado Nacional;

