Em 20 dias, Ribeirinho Cidadão X realiza mais de 19 mil atendimentos

Em 20 dias de realização da décima edição do Ribeirinho Cidadão, foram efetuados mais 19 mil atendimentos e distribuídos 58,1 mil medicamentos, superando a meta estipulada pelos coordenadores do projeto, Defensor Público Air Praeiro Alves e Juiz de Direito, José Antônio Bezerra Filho. A expedição, que tem por intuito prestar assistência jurídica e social de forma integral e gratuita a população ribeirinha, teve início em 1º de fevereiro e se encerrou nesta segunda-feira (20), em Poconé.

Conforme balanço prévio, somente a área da saúde foi responsável por 11,6 mil atendimentos, a área da cidadania por mais de 5 mil e a área jurídica por 2,4 mil. “No ano passado conseguimos atingir dez mil atendimentos em 17 dias de trabalho no Ribeirinho Cidadão IX. Em 2017 já nos aproximávamos deste número em apenas dez dias do trajeto terrestre, superando todos os parâmetros estabelecidos por nossa equipe. Por isso a Defensoria tem como muito feliz a incorporação da Caravana da Transformação ao Ribeirinho Cidadão, duas ações que distendem as mãos do Poder Público para os que não possuem condições econômicas satisfatórias de buscarem os serviços postos aos brasileiros”, comemorou Air Praeiro.

Divididos em duas etapas, terrestre e fluvial, os atendimentos foram realizados em cerca de 70 comunidades e contaram com o envolvimento de 205 profissionais entre defensores, juízes, médicos, oftalmologistas, dentistas, assistentes sociais e outros profissionais aptos a solucionar questões jurídicas e sociais.

Durante todo Ribeirinho foram emitidos documentos como Identidade Civil, Carteira de Trabalho e CPF e doados óculos, medicamentos, brinquedos e peças de vestuários, estas cedidas pela Receita Federal e distribuídas à população mediante entrega de lixo retirado das margens dos rios. Também foram realizadas dinâmicas de educação ambiental.

Idealizado pela Defensoria, o Ribeirinho Cidadão X foi realizado em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com apoio do Governo do Estado, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal de Contas do Estado, Juizado Volante Ambiental de Cuiabá, INSS, Marinha do Brasil, Assembleia Legislativa, Ministério do Trabalho e Emprego, Receita Federal, Incra, Secretaria Estadual de Segurança Pública e de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, SAMU, Sesc Pantanal, Funasa, Prefeituras de Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, Juscimeira e Poconé, Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Leverger, Comando-Geral da Polícia Militar do Estado, Doctor Master Medicamentos Odontológicos, Comércio de Medicamentos DMC, distribuidoras de medicamentos Mega Farma e Quality Farma, Colônia de Pescadores Z5, AMEC e médicos voluntários.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

