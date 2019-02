Eliminar estômago alto e barriga grande em 1 Dia

Por que o excesso de gordura na região da barriga é perigoso

O excesso de gordura abnominal é perigoso porque o tecido do abdômem faz que o organismo produza hormônios que estimulam a divisão celular causando mutações, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de cancêr.

Uma cintura fina ajuda a evitar um dos mais graves problemas de saúde: o diabetes. A gordura na região da barriga é a grande responsável por esse mal. Não é só o açucar que causa diabetes. Sua saúde pode ser comprometida após longos anos usando alimentos ricos em carboidratos, como pão branco, massas e purê de batatas, que são facilmente convertidos em açucar. As calorias que não são queimadas transformam-se em células de gorduras que fazem a barriga aumentar.

A gordura abdominal também é uma das maiores causadoras da apneia do sono, causada por um colapso do tecido mole na parte posterior da garganta que bloqueia a passagem de ar durante o sono. A obesidade abdominal também esta associada à inflamação dos vasos sanguíneos e a um quase certo envelhecimento das artérias e do sistema imunológico, com alto risco de eventos cardíacos.

ATENÇÃO:

A circunferência da cintura (quatro dedos acima do umbigo) não deve ultrapassar 88 centímetros, se for mulher, e 101 centímetros, se for homem. Acima destes números você deve cuidar para não se tornar obeso.