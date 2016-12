Educação implanta merenda self-service nas escolas

A Rede Municipal de Ensino mudou o formato de servir a merenda ao aluno nas Escolas de Educação Básica. Foram adquiridos 35 balcões self-services para as escolas municipais com um investindo em torno de R$ 102 mil. O refeitório self-service, entre outros benefícios, promove a autonomia do aluno, valoriza a escolha e melhora a convivência social.

Segundo a secretária de Educação Gisele Faria de Oliveira, esta mudança contribui pedagogicamente para o desenvolvimento do aluno. “Antes, as merendeiras serviam o aluno, e com o sistema self-service, além de desenvolver a autonomia e a autoestima, melhora o desempenho e o desenvolvimento dos alunos em diversos aspectos. Isso exigiu a reorganização da equipe escolar, no entanto, esta mudança já tem apresentado resultados positivos”, garantiu.

Este modelo de servir a merenda já é uma prática adotada na educação infantil, porém, as refeições são servidas em travessas e colocadas nas mesas para ficar compatível com a altura da criança.

Assessoria de comunicação do município de Sinop

