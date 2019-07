Edital do 1º Concurso Público da Assistência Social será publicado no dia 12 com 288 vagas

Publicado por: Rosano Almeida

No próximo dia 12 de julho, será publicado no Diário Oficial, o 1º Concurso Público da atual administração e que será voltado exclusivamente para atender a Assistência Social do Município. O concurso vai oportunizar 288 vagas, sendo 185 para nível médio e 103 de nível superior.

O contrato de prestação de serviços foi assinado na tarde desta segunda-feira (01), pelo prefeito Emanuel Pinheiro, acompanhado pela primeira-dama Márcia Pinheiro e dos secretários municipais de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho e de gestão, Ozenira Felix com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), que será o responsável pela realização das provas.

“É exatamente isso que esperamos, fazer história e deixar um legado para Capital, fazendo a diferença”, assegurou Pinheiro.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho, os salários irão variar de R$ 1.500 para nível médio, R$ 3.500 para nível superior, com vagas para assistente social, psicólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, entre outros. Para os cargos de engenheiros, o salário será de R$ 6.700 e para contador, em torno de R$ 10.000,00. “Anteriormente, já tiveram outros concursos da Prefeitura Municipal, no entanto, os cargos ficavam a disposição de todas as secretarias. Agora, com essa seleção será possível formar um quadro permanente de profissionais da Assistência Social. Enfim, tenho certeza que não só a administração de Cuiabá, como também a população será beneficiada com atendimento de qualidade e de forma humanizada”, reforçou o secretário.

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) já realizou vários concursos públicos, como do Estado para Educação e Prefeitura de Várzea Grande. Além desses, abriga em seu currículo de trabalho, várias experiências com resultados exitosos, nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, entre outros. “É com grande satisfação que vamos realizar esse importante concurso da Prefeitura de Cuiabá. Estamos agradecidos por termos atendidos as exigências e ter sido a Empresa escolhida. Iremos fazer o melhor para atender com excelência as expectativas”, declarou a representante do IBFC, Jucélia Vieira.

Quem vai aproveitar a chance e tentar a estabilidade na carreira é Maria Ester, que já trabalha na Secretaria de Assistência há três anos por meio de contrato de trabalho. “Esse é um momento muito esperado por todos. Além de oportunizar o preenchimento das vagas, quem passar poderá colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, pois isso de esperar a renovação de contrato não é fácil. É uma preocupação constante em conseguir se manter no emprego”, pontou.

A secretária municipal de Gestão, Ozenira Félix, servidora de carreira há 30 anos declarou que esse lançamento é resultado de estudos que estão sendo feitos há dois anos e meio, onde foram levantadas efetivamente as necessidades. “A Assistência Social é uma das pastas mais importantes da Prefeitura. É ela que trabalha junto da população, conhece as reais necessidades na ponta”, observou Ozenira.

“O nosso trabalho é pautado para o caminho mais difícil, porque o fácil todo mundo pode fazer, que é o feijão com o arroz. O difícil é fazer o difícil, que é tomar as decisões corretas. E é geralmente nesse caminho que está a solução dos problemas que afligem a população que mais necessita da atenção do poder público”, concluiu o prefeito.

Assessoria da Prefeitura

Twitter: @estrelaguianews