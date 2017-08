Economia brasileira avança 0,25% no segundo trimestre, diz BC

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) acumulou alta de 0,25% quando comparado com o primeiro trimestre de 2017. De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central nesta quinta-feira, 17 de agosto, é a segunda vez seguida que o índice registra crescimento.

Os dados também revelam que, somente em junho, o IBC-Br registrou crescimento de 0,50%, na comparação com maio. Considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), o índice é medido pelo próprio Banco Central e serve como parâmetro para avaliar o comportamento da economia brasileira.

Ao mesmo tempo, a autoridade monetária manteve o crescimento do trimestre anterior, encerrado em maio, em 1,12%, diante da recuperação dos setores de comércio, serviços e da indústria.

Retomada

Com isso, o resultado reforça o entendimento tanto do mercado financeiro quanto da equipe econômica do BC de que a economia brasileira vem consolidando a retomada da atividade econômica, mesmo que de forma gradual.

No primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. Para este ano, a previsão é de que a economia cresça 0,34%, segundo o Boletim Focus, documento elaborado pelo Banco Central e que reúne as projeções de analistas das instituições financeiras.

