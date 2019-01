“E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito;”

Por: Rosano Almeida

Marcos 14:38

Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois, de um lado, o espírito está pronto, mas, por outro lado, a carne é fraca”.

Lucas 21:36

Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do homem”.

Lucas 22:40,46

Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: “Orai, para que não venhais a cair em tentação”.

Efésios 6:18

Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos.

Apocalipse 16:15

“Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público”.

Lucas 11:4

Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixes sucumbir à tentação, mas livra-nos do Maligno”. A parábola do amigo insistente.

Gálatas 5:16,17,24

Portanto, vos afirmo: Vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne!

Filipenses 3:12-14

Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito; entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus.

1 Coríntios 16:13

Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes!