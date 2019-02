Dr. Gimenez pleiteia melhorias na travessia urbana da BR-174 em Pontes e Lacerda

Entre as melhorias estão a duplicação e construção de passarelas para ciclistas e pedestres nos bairros ao longo da rodovia

Da Assessoria

O deputado Dr. Gimenez (PV) reuniu-se na manhã desta terça-feira (19.02) com o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Mato Grosso, Orlando Fanaia Machado, na sede do órgão, em Cuiabá, para pleitear melhorias na travessia urbana da BR-174 em Pontes e Lacerda (450 Km de Cuiabá).

Conforme Dr. Gimenez, as melhorias neste trecho da rodovia são necessárias devido ao aumento constante no tráfego de veículos. “Estamos falando de uma rodovia fundamental para a integração nacional cruzando um município em plena expansão. Centenas de veículos passam diariamente por ali, comprometendo a trafegabilidade, a segurança dos motoristas e representando sérios riscos, até de morte, para os moradores dos novos bairros ao longo da 174”, explicou o parlamentar.

Diante da preocupação e solicitação do deputado, a equipe do DNIT Mato Grosso apresentou um projeto demelhoria para a BR-174 no perímetro urbano de Pontes e Lacerda. O projeto inclui a duplicação, instalação de redutores de velocidade e construção de passarelas para ciclistas e pedestres nas áreas de maior fluxo de pessoas.

Segundo o deputado, seus esforços enquantoparlamentar estão concentrados em melhorar não só a saúde, mas também segurança, qualidade de vida e a logística nos municípios mato-grossenses. “Uma obra como essa não vai beneficiar somente a população de Pontes e Lacerda, mas todos daregião, que usa a 174 para ir pra casa e se deslocar entre os municípios vizinhos e até à capital. Não tenho dúvida que muitas tragédias serão prevenidase vidas humanas serão preservadas com a execução dessas obras”, concluiu Dr. Gimenez.

