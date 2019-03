Dr. Gimenez indica limpeza central e ciclovia na MT-251

Publicado por: Rosano Almeida

No dia 27 de fevereiro, o deputado estadual Dr. Gimenez (PV) protocolou em Sessão Ordinária ao Governador Mauro Mendes e o seu secretário de Estado de Infra-estrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, solicitando uma limpeza e manutenção do central e da MT-251 (Estrada da Chapada), no perímetro urbano da capital.

O pedido, protocolado em 27 de fevereiro (quarta-feira) foi aprovado e, na manhã de 7 de março (quinta-feira) uma equipe da Secretaria de Serviços Urbanos (SSU) da Prefeitura de Cuiabá iniciou os trabalhos de limpeza e roçagem em quase 3 quilômetros e meio de extensão da obra.

“Essa ciclovia é usada por muitas pessoas, inclusive os moradores das regiões, para o lazer, para caminhadas ou para o trabalho, e para evitar que animais peçonhentos se alojem no local, bem como embelezar esta, que é uma das principais vias de acesso à capital ”, afirmou Dr. Gimenez.

Já fez João Caetano de Souza (58), frequentador diário do local, enfatizado que caminhava pelo local em busca de uma aventura perigosa pelos riscos gerados pelo mato alto. “Os bandidos e os viciados em tempos foram escondidos atrás das moitas que existiam e perseguiram pedestres e ciclistas pra roubar celulares e objetos de ouro. Com essa limpeza, podemos agora caminhar mais tranquilos ”.

O deputado Dr. Gimenez destacou, ainda que a limpeza beneficia não é pedestres e ciclistas, mas todos os que trafegam pela MT-251. “Todo mundo sai ganhando com essa limpeza do canteiro central e ciclovia, inclusive os condutores de carros e motos, que agora têm mais visibilidade para fazer os controles de segurança. Só tenho um agradecimento ao governador Mauro Mendes, o secretário da Secretaria, Marcelo Duarte e ao José Roberto Stopa, secretário municipal de Serviços Urbanos de Cuiabá pela rapidez no atendimento da minha indicação ”, concluído o deputado.

