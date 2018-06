Dom Aquino realiza mobilização contra o Aedes com limpeza geral no município

A administração municipal de Dom Aquino, por meio das secretarias de Saúde e de Obras, realizará a ação intensificada de limpeza contra o mosquito Aedes Aegypti em todos os bairros e distrito do município, a qual iniciou nesta terça-feira (05) e seguirá até o dia 03 de julho. Confira, logo abaixo, o cronograma de recolhimento de entulhos divido por bairros.

De acordo com o prefeito Valdécio da Costa (Zão), o objetivo da ação é para evitar a infestação de Dengue, Chicungunya e Zika Vírus, através da redução do Índice de Infestação Predial, com a remoção de todos os tipos de lixos, mas principalmente os que acumulam água (Próprio Lixo Doméstico).

“Convocamos todos os dom-aquinenses, instituições educativas, comércios, empresas, indústrias, ONGs, dentre outras, de Dom Aquino para que sejam parceiras no sentido de trabalharmos com os todos os munícipes a importância da prevenção destas doenças”, destaca o prefeito.

A mobilização conta com o todas as equipes das Unidades de Saúde da Família (Enfermeira, Médico (a), ACS, Técnicas de enfermagem, etc.), Coordenação da Atenção Básica, Equipe da Vigilância em Saúde (principalmente a Vig. Ambiental), NASF e Setor de Educação em Saúde.

Além disso, deveremos informar também a toda a comunidade que a Lei Municipal 1.405/2014, de 28/11/2014, prevê multas que podem alcançar entre R$ 5.200,00 e R$10.400,00, bem como penalidades jurídicas aos proprietários de imóveis e de terrenos baldios que coloquem em risco a saúde da população.

Cronograma de recolhimento:

05 e 06 – Bairro Ferreira Mendes

11, 12 e 13 – Bairro Planaltina

14 e 15 – Bairro Operário

18, 19 e 20 – Bairro Centro

21 e 22 – Bairro Beira Rio

25 – Bairro Ituberaba

26 e 27 – Bairro Esportivo

28 e 29 – Conjunto Habitacional João de Barro

02 e 03/07 – Distrito de Entre Rios

Assessoria da Prefeitura

