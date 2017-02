Nash atraca em Cáceres para atendimento médico e odontológico

A prefeitura Municipal de Cáceres em parceria com a marinha, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o Navio de Assistência da Hospitalar (NASH) da marinha ancorou ontem as margens do rio Paraguai em Cáceres, para mais uma de suas ações sociais à população ribeirinha cacerense, com atendimento médico e odontológico.

O atendimento à população será realizado nos dias 28 e 29 de janeiro das 8:00 horas até as 17:00 horas. Sendo que o Nash está composto de uma equipe de profissionais da saúde.

A equipe é formada por dois médicos, dois dentistas , cinco enfermeiros e um técnico em higiene bucal.

O comandante Bruno, destaca a importância do atendimento a população que vivem as margens dos rios e que esta assistência só e possível com apoio destas parcerias.

Sendo previsto o retorno da marinha no mês de março.

Assessoria da Prefeitura

