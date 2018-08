Documentarista brasileira sofreu maus-tratos de autoridades da Nicarágua

A documentarista brasileira Emilia Mello, que foi deportada da Nicarágua após ter sido detida no sábado (25.08), denunciou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que sofreu “maus-tratos psicológicos” na prisão, segundo informou a entidade.

“A brasileira-estadunidense Emilia Mello relata que sofreu um longo interrogatório e maus-tratos psicológicos por parte das autoridades na Nicarágua. Ela foi deportada ontem à tarde em um voo que saiu para El Salvador. Seguiu para a Cidade do México e hoje irá para Nova York”, afirmou pelo Twitter o secretário-executivo da CIDH, Paulo Abrão.

Emilia Mello foi detida no sábado passado no município nicaraguense de San Marcos, quando viajava junto com um grupo de estudantes para a cidade colonial de Granada onde participariam de uma manifestação contra o governo.

A documentarista, que gravaria o protesto para um projeto audiovisual, foi detida e levada à prisão El Chipote, sede da Direção de Auxílio Judicial, de acordo com a Coordenadoria Universitária pela Democracia e a Justiça (CUDJ), organização universitária de oposição ao presidente Daniel Ortega que denunciou a prisão.

Tanto a brasileira como os outros 19 nicaraguenses, entre eles dois documentaristas locais, foram liberados horas depois, da mesma forma que um médico e um advogado. Emilia possui nacionalidade brasileira e americana.

Em sua conta no Twitter, a CUDJ afirmou que os estudantes foram intimidados pelas forças de segurança locais. “O tempo todo estivemos rodeados de agentes fortemente armados que zombavam de nós, tiravam fotos e nos intimidavam”, relatou a organização.

De acordo com a postagem, uma das estudantes presas sofreu um ataque de epilepsia e outra uma crise de asma, mas a polícia não prestou atendimento.