Doações de cobertores para campanha Aquece Cuiabá são iniciadas

As doações de cobertores da campanha Aquece Cuiabá foram iniciadas, nesta sexta-feira (19.05), no Palácio Alencastro, sede da prefeitura de Cuiabá, com a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, convidando os servidores públicos a contribuírem para a ação solidária, voltada a atender as pessoas de abrigos sociais, famílias carentes e, em especial, os moradores de ruas da capital mato-grossense.

“Nossa missão é de humanizar não só os serviços públicos, mas também humanizar nossas atitudes do dia a dia enquanto pessoas, enquanto funcionários públicos. Então, nada mais humano do que a iniciativa partir do funcionalismo público e sensibilizar toda sociedade cuiabana para abraçar essa causa tão simples e grandiosa”, frisou a primeira-dama.

O ‘start’ da campanha ficou marcado pelas primeiras doações de cobertores realizadas pela primeira-dama, como abertura oficial, pelos servidores e outros parceiros aliados à campanha social.

“É muito importante essa campanha porque a expectativa este ano é de frio intenso em Cuiabá. As previsões mostram que o ano vai ser atípico do ponto de vista climático. Nesse sentido, essa iniciativa da primeira-dama de mobilizar a sociedade civil organizada, as instituições, entre outros, é muito importante para literalmente aquecer as pessoas que sofrem com o frio”, disse o vereador Dilemário Alencar, representante da Câmara Municipal, parceira da ação.

O frio cuiabano deve iniciar mais cedo, este ano, devido ao fenômeno El Niño, previsto pelos institutos de meteorologia, o qual faz as massas frias começarem a se deslocar pelo país ainda durante o outono, atual estação. Apesar de o inverno iniciar apenas em junho no Centro-Oeste brasileiro, as massas de ar polar surgem pontualmente entre abril e setembro.

Além do funcionalismo público, estiveram contribuindo com doações o vice-prefeito Niuan Ribeiro e os secretários municipais Edilene Machado (Adjunta de Educação), Djama Sabo Mendes (Habitação), Wilton Coelho (Assistência Social), Marcus Antônio Brito (Controladoria), Carlos Roberto Costa (Governo), conhecido como Nezinho, e Junior Leite (Adjunto de Cultura).

Inicialmente a campanha tinha a estimativa de arrecadar 10 mil cobertores, entretanto, com a entrada de alguns parceiros, recentemente somados à causa, a nova meta dobrou e agora são 20 mil cobertores.

Na próxima semana, de acordo com a primeira-dama, algumas entregas já começam a ser feitas devido à previsão de frente fria esperada para até o final do mês. “Estamos acompanhando a meteorologia e o frio é esperado para as próximas semanas. Portanto, a equipe, qual fazem parte cerca de 100 mulheres e alguns parceiros, começa a levar os cobertores para as pessoas, principalmente àqueles em situação de rua”, contou Márcia Pinheiro.

No ano passado, Cuiabá registrou uma morte por hipotermia por causa de uma onda de frio que atingiu a capital em setembro.

Doações

A partir de agora, as doações começam efetivamente. Até o dia 21 de junho e podem ser feitas em duas modalidades. A primeira é online, por meio de portal eletrônico, no qual hospeda a campanha ‘Aquece Cuiabá’ ao usar o site da Lepin Enxovais, instituição paulistana parceira da campanha.

Neste modo, via internet, é possível adquirir pacotes de 5 a 200 cobertores, por um preço bastante acessível, em poucos cliques e totalmente seguro. A compra online é automaticamente identificada como de Mato Grosso e região. O frete dos pacotes é gratuito e o envio fica a cargo do próprio site hospedeiro da campanha (Lepin Enxovais) que destinará as doações diretamente para o endereço cadastrado na campanha, sede Cuiabá.

A segunda modalidade é a opção do comércio varejista cuiabano que envolve mais de 50 lojas de cama, mesa e banho em toda região onde o colaborador pode adquirir os cobertores para contribuir.

Coleta

Os cobertores levantados para doação poderão ser entregues nos diversos pontos de coleta da campanha espalhados por toda Cuiabá, sendo presente em todas as unidades públicas municipais e na sede de algumas instituições públicas e privadas.

Saiba os locais de doações:

Prefeitura de Cuiabá

Praça Alencastro, 158, bairro Centro, Cuiabá

(65) 3645-6279

Secretaria Municipal de Educação

Rua Diogo Domingos Ferreira, 292, bairro Bandeirantes, Cuiabá

(65) 3645-6500

Secretaria Municipal de Assistência Social

Avenida das Torres, no 743, Renascer.

(65) 3645-6800 / 3645-6804

Câmara Municipal de Cuiabá

Praça Barão de Melgaço, s/n – Centro, Cuiabá – MT

(65) 3617-1500

Supermercado Big-Lar

Av. Miguel Sutil, 10223 – Duque de Caxias, Cuiabá – MT

R. Santiago, 70 – Jardim das Américas, Cuiabá – MT

(65) 3317-5900

(65) 3618-5900

Ady Boutique

Av. Pres. Getúlio Vargas, 1099 – Goiabeiras, Cuiabá – MT

(65) 3624-6611

Salão de Beleza Lauda Hair Stylist

Rua das Mangueiras 85, Bairro Sangri-la, Cuiabá – MT

(65) 3627-2234

Espaço La Provance

Av. Presidente Marques, 35 – Goiabeiras, Cuiabá – MT

(65) 3623-3100

Studio 278

Av. Galeria Ramiro de Noronha – Jardim Cuiaba, Cuiabá – MT

(65) 3023-4978

Cartório 5º Ofício

Av. Isaac Póvoas, 1010 – Centro Norte, Cuiabá – MT

(65) 3046-7700

Cartório 6º Ofício

Av. Tancredo de A. Neves, 250 – Jardim Kennedy, Cuiabá – MT

(65) 3051-5300

Shopping Pantanal

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 3300 – Jardim Aclimacao, Cuiabá – MT

(65) 3617-4001

Shopping Goiabeiras

Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 500 – Duque de Caxias, Cuiabá – MT

(65) 3315-2300

Fórum de Cuiabá

Avenida Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/n – Centro Político Administrativo, Cuiabá – MT (65) 3648-6000

Hospital São Benedito

Av. São Sebastião, 3300 – Quilombo, Cuiabá – MT

(65) 3313-0701

Mais informações: www.aquececuiaba.com.br

Assessoria da Primeira Dama

Twitter: @estrelaguianews