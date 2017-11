Doação entre amigos: O projeto é 100% íntegro e legal

Faça o seu cadastro e participe do projeto, acesse: http://www.dea20vip.org/rosano Quantas vezes preciso investir?

Seu investimento ocorrerá uma única vez. Os demais repasses de doações são oriundos das doações que você receberá.

A DEA20Vip é segura?

Sim, o nosso sistema é criptografado garantindo a preservação das suas informações, os valores não passam pelo sistema, não existem intermediários e as doações serão feitas diretamente na sua conta bancária e confirmadas somente por você.

A DEA20Vip é legal?

Sim. O projeto é 100% íntegro e legal. É um sistema inteligente de incentivo a doação espontânea. O sistema é amparado pelo código civil brasileiro, Artigo 538, em que uma pessoa de forma liberal transfere do seu patrimônio para outra e pelo Artigo 541, em que a doação se faz por instrumento particular.

A DEA20Vip é uma empresa?

Não, não é uma empresa, não possui CNPJ, não é Marketing MultiNível e não recebe nenhum repasse. Gostamos de pensar no sistema como uma agenda eletrônica onde você controla os seus amigos e doações.

Quanto a DEA20Vip ganha?

Nada, a DEA não é uma empresa e não recebe dinheiro de nenhum usuário. As doações serão recebidas diretamente na sua conta bancária e confirmados por você. Nenhum valor passará pelo site.

Qual o objetivo da DEA20Vip ?

O objetivo é aproximar as pessoas e promover os laços entre os amigos para que todos possam ter seus momentos de lazer, saúde e realizar seus sonhos. A DEA é apenas uma plataforma para organizar as pessoas e gerenciar as doações, facilitando o desenvolvimento de todos os participantes. A DEA não em interesse financeiro pois ela não recebe nada.

Quanto tenho que doar para participar da DEA20Vip ?

Somente os primeiros R$ 20,00 saem do seu bolso. Assim que você indicar um amigo já terá seus 20 reais de volta.

O que é derramamento?

Derramento é a forma de distribuição, de forma igual, aos interessados no projeto para toda a rede. Distribuindo sempre para quem cumprir o mínimo solicitado que é indicar ao menos uma pessoa. O derramamento de nossa matriz é garantido e a nossa rede cresce de maneira ordenada com ganhos para todos os usuários cadastrados, nós trabalhamos juntos.Ou seja, usuários que não possuem indicantes cairão na rede de usuários que já tenham efetuado doação no sistema assim integrarão sua rede.

Por que o derramamento é garantido?

Porque a equipe da DEA está a todo momento em busca de novos interessados no projeto. Captando por Blog, divulgação no Google, Panfletagem, landing page, grupos no Facebook, Perfil no Facebook, Grupos de WhatsApp, Mailing, até mesmo nas ruas entre outros.

Sou obrigado a vender alguma coisa?

Aqui você não precisa vender nada, porém a sua indicação do nosso site e outras formas de divulgação ajudarão você e seus indicados. Ajude a rede a crescer mais rapidamente, isso agilizará o recebimento de doações na sua conta bancária.Caso não indique uma pessoa para efetuar sua doação com seu login de indicante seu cadastro será desativado, o que não impedirá a mesma de novamente se cadastrar usando mesmo login de indicação antes para que não precise efetuar nova doação.

Sou obrigado a indicar 3 pessoas?

Não, você somente precisará indicar no mínimo 1 pessoa, a partir daí o sistema e o grupo elite já começam a trabalhar para você com o derramamento.

Preciso deixar o número do meu CPF no cadastro da conta bancária?

Sim. Essa informação é extremamente importante pois os doadores podem ter um banco diferente do seu e para transferir o valor da doação é necessário informar seu CPF e o nome completo do titular dessa conta bancária. Deixar essa informação no site não é perigosa e como exemplo, é o tipo de dado que ficam expostos em um simples cheque bancário.

Se eu quiser sair sou obrigado a prosseguir com as doações?

Não, você pode sair quando quiser, porém, lembre-se de que você nunca vai sair com o prejuízo, você só vai ser convidado a passar de nível após já ter obtido lucro, porém para que você conclua todos os níveis e receba os valores descritos no sistema é importante que você continue. Se você já recebeu R$ 360,00 e depois R$4320,00, por que não prosseguir para os R$1.300,00 de lucro?

Qual o prazo para efetuar minha doação? O prazo para efetuar sua doação é de 48 (Quarenta e oito) horas, após este prazo o cadastro será bloqueado. Ao efetuar sua doação o usuário deverá acessar a aba doações a fazer e inserir seu comprovante bancário pelo sistema para que o recebedor da doação seja notificado e possa lhe liberar, a partir daí terá o prazo mínimo de 15 (Quinze) dias para indicar ao menos uma pessoa para sua rede e assim ser beneficiado pelo sistema Como Funciona meu link unico de derramamento para minha rede? O link único de derramamento para sua rede será o seu nome de login, ou seja, se efetuou seu cadastro com login XCC seu link de indicação será dea20vip.org/xcc , a partir de sua liberação no sistema, após ter sido confirmada sua doação e liberado no sistema o usuário poderá divulgar seu link único para que possa receber indicações. Caso já tenha 3 indicantes em sua primeira linha, mas nenhum tenha sido liberado o seu link não funcionará, e estes indicantes poderão cair em rede de outras pessoas, portanto use o link com responsabilidade para que não perca seus indicantes para outros usuários, portanto tenha sempre agilidade e libere seus indicantes para que possam receber indicações. Qual a Vantagem do Sistema Dea 20 Vip? O grande diferencial do DEA 20 VIP são os sistemas de trava. Primeiramente o usuário se cadastrará no sistema e doará 20 reais para seu indicante. A partir daí indicará 3 pessoas que lhe doarão 20 reais cada, sendo que ele terá de volta seus 20 que investiu e os demais 40 reais doará para a linha acima de quem lhe indicou, o sistema lhe informará. Assim que tiver recebido estes 3 primeiros depósitos o sistema lhe convidará a doar os 40 reais para que ele passe para o nível 1 e se possa receber as próximas 9 doações de 40 reais de sua rede. Sua doação deverá ser feita em até 48 horas após o sistema ter reconhecido que o mesmo recebeu já suas 3 doações, após este prazo o sistema lhe bloqueará, e sua vaga estará disponível para compra de outros usuários, o que lhe custará o valor que deveria ser pago para que este não fique sem sua doação, ou seja, os mesmos 40 reais. Na segunda fase ele já tem seus 3 indicados, e estes 3 indicarão mais 3 usuários cada um, totalizando 9 usuários, que doarão 20 para quem lhes indicou e estes receberão 60 reais, lhe dando o direito de receber 9 doações de 40 reais, totalizando 360,00 (trezentos e sessenta) reais. O sistema ao ser notificado que sua primeira linha recebeu já 5 das 9 doações, efetuará uma trava para que você efetue a doação de 160,00 (Cento e sessenta reais) e receba o restante das 4 doações de 40,00 (Quarenta) reais, podendo assim seguir adiante e passar para o próximo nível. Caso não efetue a doação no prazo e queira ficar com este valor poderá sair do sistema sem maiores problemas, e outra pessoa será convidada a comprar sua vaga pelo valor não efetuado de sua doação de 160,00 (cento e sessenta) reais, podendo assim receber todas doações seguintes da rede abaixo e valores futuros. No próximo nível, estas 9 pessoas indicarão mais 3 pessoas cada para o sistema, o que lhe dará direito de receber 27 doações de 160,00 (cento e sessenta) reais, o que a partir da 12 doação ficará travado para que efetue a doação de 1300,00 (Hum mil e trezentos reais) e receba as outras 15 doações de 160,00 restantes, ou seja, ele só vai doar parte do que recebeu e continuará recebendo os 2400,00 ( Dois mil e quatroscentos reais ) restantes, totalizando seu lucro de 3020,00 ( Três mil e vinte reais ) após já ter doado os 1.300,00 ( Hum mil e trezentos reais ) seguindo assim para a próxima fase, onde estas 27 pessoas indicarão mais 3 pessoas cada, o que totalizará 81 pessoas que lhe doarão 1300,00 ( hum mil e trezentos reais ) finalizando assim seu ciclo onde poderá receber o total de 105.300,00 ( Cento e cinco mil e trezentos reais ).

Assessoria Dea20 Vip

Twitter: @estrelaguianews