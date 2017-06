Diversas gerações se unem pela preservação do Meio Ambiente

Crianças e idosos atendidos pela Legião da Boa Vontade (LBV) em Cuiabá/MT, realizaram ao longo desta semana nos dias 06,07 e 08 de Junho, o plantio de mudas de árvores na área verde do Centro Comunitário de Assistência Social da Instituição, localizado na Rua São José Operário, s/nº, no bairro Dom Aquino.

A iniciativa faz parte das ações permanentes de Educação Ambiental promovidas pela LBV, ao longo do ano, em todas as suas unidades socioeducacionais.

Na ocasião, foram plantadas espécies como Ipê, Oitis, Ipês de Jardim, Carobinha e Murta. Além do plantio dessas espécies, foram feitas importantes palestras sobre “Preservação do Meio Ambiente” com o professor Abel do Nascimento, que é técnico da Secretaria de Serviços Urbanos de Cuiabá e com a sra. Edinalda Santos, bióloga e engenheira ambiental.

Para saber mais, basta dirigir-se ao endereço acima citado, ligar para o telefone (65) 3317-3808, ou ainda, acessar o site www.lbv.org.

LBV Cuiabá

