Disponíveis cursos à distância para gestores municipais

Os gestores municipais que trabalham na gestão do Bolsa Família e Cadastro Único têm à disposição cursos online para aprimorar o conhecimento. Os cursos serão ministrados pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (Senarc/MDSA), divididos em dois tipos: restritos e tutoriais.

Os conteúdos têm por objetivo introduzir ou esclarecer temas pontuais e específicos para a gestão municipal. Os cursos restritos são oferecidos de forma exclusiva aos usuários do Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SigPBF). Já os tutoriais são abertos a todos os cadastrados no site, não sendo necessário possuir perfil ativo no SigPBF para participar.

As turmas costumam iniciar as atividades nos meses de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. Para ser aprovado nos cursos restritos, é necessário obter pontuação acima de 60% no teste final, que dá direito a um certificado de conclusão.

Cursos e tutoriais

Os cursos que estão disponíveis para acesso no Portal de Educação à Distância (EaD) são os de Fiscalização de recebimento indevido de benefícios do Programa Bolsa Família; Sistema de Gestão de Condicionalidades (Sicon); Índice de Gestão Municipal (IGD-M) – Teoria e prática; Aplicativos SigPBF; Aplicativo adesão municipal do Programa Bolsa Família; Aplicativo integração de sistemas Sicon, Simac e Cecad por meio do SigPBF; Aplicativo de formulários do Cadastro Único; Aplicativo de controle de acesso e Aplicativo de transmissão de arquivos.

Os tutoriais são Tutorial de boas-vindas aos gestores municipais do Programa Bolsa Família e Cadastro Único; Tutorial Índice de Gestão Descentralizada (IGD) e Tutorial Atualização Cadastral.

Importância

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) acredita que iniciativas como esta contribuem para alcançar uma gestão municipal de qualidade, onde a qualificação e a estruturação dos profissionais são peças chaves para desenvolver uma política social de excelência para todos os usuários e famílias beneficiários do Programa Bolsa Família.

Neste ano, mais de 4 mil Municípios estão fazendo mudanças, atualizando e inserindo os novos gestores no SigPBF. Desta forma, a participação dos gestores municipais nestes cursos é extremamente relevante para a capacitação desses profissionais, que estarão à frente do programa de transferência de renda direta aos cidadãos municipais.

Clique aqui para acessar os cursos.

