Diretoria da APDM é empossada e empoderamento feminino é tema

A nova diretoria da Associação para Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso (APDM-MT) tomou posse, nesta quarta-feira (13), na sede da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (Fiemt), em Cuiabá. A instituição será presidida pela primeira-dama de Santo Antônio do Leverger, Tayane Augusta Araújo de Andrade, e terá como presidente de honra a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

Defensora da Associação, como entidade fundamental para o fortalecimento de ações voltadas para a assistência social nos municípios mato-grossenses, Virginia afirmou se sentir lisonjeada com o convite e disse que trabalhará para o fortalecimento da associação. “Acredito muito no papel das primeiras-damas frente aos temas sociais, principalmente junto a pessoas em grande vulnerabilidade social. Fico honrada com o convite e me comprometo a trabalhar em conjunto com a diretoria da APDM”, disse.

Tayane, por sua vez, aproveitou o discurso de posse para falar da importância do empoderamento feminino. “A Organização das Nações Unidas (ONU) fala sobre a importância de empoderar mulheres, delas liderarem e promoverem o desenvolvimento em seus meios, e nada melhor que mostrar isso ocorrendo na prática, aqui neste evento. É preciso ressaltar que nossa entidade é forte e importante, relevante socialmente e para todo Mato Grosso. Quando acreditarem que nada muda, olhem à sua volta. Estamos liderando cada vez mais”, destacou.

A presidente também agradeceu o comprometimento de Virginia e da secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Carvalho, junto à associação. “A presença de ambas fortalece ainda mais a APDM e demonstra a diferença desse novo governo. São pessoas que realmente se importam. Temos uma primeira-dama disposta a nos ouvir, que veio aqui, saber das necessidades da assistência social, e uma secretária que sempre está de portas abertas para nos atender. A associação agradece imensamente a disponibilidade do Estado. Nos sentimos confiantes e com expectativas para os próximos dois anos”, completou Tayane.

Proposta é expandir programas e alcançar mais pessoas em vulnerabilidade social no Estado

(Foto: Caroline De Vita | Secom-MT)

Para a secretária Rosamaria Carvalho, a posse da APDM foi a primeira grande articulação envolvendo os municípios mato-grossenses. “É importante nos fazermos presentes, mostrar que estamos a postos para ouvi-los. Essa, certamente, é nossa primeira articulação com os 141 municípios e são exatamente as primeiras-damas municipais que estão diante dos problemas postos no dia a dia de cada cidade. Sabemos que os problemas são diversos e as demandas muitas, mas estamos aqui para acolhê-los”, afirmou a titular.

A diretoria

Além de Tayane Augusta Araújo de Andrade como presidente, a diretoria executiva da Associação para Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso é composta, ainda, por Marli Natalina Noca, que será secretária geral e é lotada como secretária de Assistência Social de Barra do Bugres; Luciana Cristina dos Santos, que será tesoureira e é primeira-dama de Jaciara; Flávia Luiza Coelho Lannes Omar, que será primeira suplente e é secretária de Assistência Social de Várzea Grande; e Patrícia Passador Pavei, primeira-dama de Feliz Natal e segunda suplente. Ainda compõem esta nova gestão como conselheiras fiscais Nelsa Gonçalves Cardoso, que é secretária de Assistência Social do de Campos de Júlio; Maria Giovana Rodrigues Kuhn, primeira-dama de Terra Nova do Norte e Irene Souza Peruzzo, primeira-dama de Juína.

CIB

Além do evento de posse da APDM, nesta quarta-feira (13), na Fiemt, na quinta-feira (15), haverá, no mesmo local, a primeira Reunião Ordinária da Comissão de Intergestores Bipartite (CIB) do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Dentre temas a serem debatidos no evento, estão o calendário e regimento interno do CIB neste ano, o relatório do último ano, as câmaras técnicas e cofinanciamento 2018 dos serviços da Assistência Social.

Sobre o cofinanciamento, a secretária da Setasc aproveitou o evento da APDM para anunciar às primeiras-damas e gestores que o Governo do Estado irá quitar o valor atrasado, em cinco parcelas.

Governo do Estado busca articulação na área social junto aos 141 municípios neste primeiro contato com as primeiras-damas

(Foto: Caroline De Vita | Secom-MT)

