Diretoria concede elogio a 7 delegacias da Regional de Cuiabá que se destacaram em 2017

A Diretoria Geral e Diretoria Metropolitana da Polícia Judiciária Civil concederam elogio as 7 delegacias de Polícia da Regional de Cuiabá, que se destacaram no ano de 2017. A homenagem foi entregue aos titulares das unidades aconteceu, na tarde de quinta-feira (14.12), durante reunião na sede da Diretoria Geral da PJC.

Entre as sete unidades homenageadas estão a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), 1ª Delegacia de Polícia de Cuiabá (Central de Ocorrências), Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), Delegacia de Trânsito (Deletran), Delegacia Especializada do Consumidor (Decon) e Delegacia Especializada do Adolescente (DEA).

O elogio foi entregue pelo delegado geral, Fernando Vasco Spinelli Pigozzi, pelo diretor metropolitano, Anderson Clayton da Cruz e Veiga, e pelo delegado regional de Cuiabá, Cley Celestino Batista, as delegacias que tiveram boa produtividade em 2017 em relação a 2016 e não tiveram reclamações na ouvidoria da Polícia Civil.

A reunião contou com a presença do diretor de execução estratégica, Mario Demerval Aravechia de Rezende e dos delegados, Roberto Pereira Amorim, Sílvia Virgina Biagi Ferrari, Christian Alessandro Cabral, Luciani Barros Pereira Lima, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, Antônio Carlos Araújo e Anaíde Barros.

“É importante reconhecer o trabalho feito pelas unidades, que conseguiram superar a produtividade do ano anterior e ao mesmo tempo manter o padrão de qualidade no atendimento à população”, disse o delegado regional de Cuiabá, Cley Celestino.

O delegado da Deletran, Christian Cabral, se sentiu reconhecido e disse que em 15 anos de Polícia Civil, foi a primeira vez que recebeu um elogio da diretoria.

PJC-MT

Twitter: @estrelaguianews