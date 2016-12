Diplomação da prefeita Lucimar Campos sela união entre os poderes

“A diferença entre um estadista e um demagogo é que este decide pensando nas próximas eleições, enquanto aquele decide pensando nas próximas gerações”, foi com essa frase do primeiro-ministro britânico, Winston Churchill que a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, iniciou seu discurso de diplomação junto com o vice-prefeito José Aderson Hazama, reafirmando seu compromisso com a população de Várzea Grande, garantindo ações em áreas essenciais, “vou continuar cuidando das pessoas desta cidade como se fosse minha família e cuidarei de nosso Município como se fosse minha casa, pois não existe ato de amor mais importante do que aquele desejado aos nossos familiares. Nesse ato em que estamos sendo diplomados quero reafirmar minhas convicções de que é possível fazer mais e melhor”.

O ato de diplomação foi presidido pela juíza da 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, Ester Belém Nunes e pelo Promotor Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral, Luciano Freiria de Oliveira, em sessão solene nesta manhã (16.12), no plenário da Câmara de Vereadores do Município. No ato foram diplomados também os 21 vereadores eleitos no último pleito.

Ao discursar, a prefeita Lucimar Campos não escondeu a emoção e os agradecimentos pelos 95.634 votos recebidos, estendendo a sua gratidão a todos os munícipes. “Não haverá descanso de minha parte, quanto do meu vice, o Hazama, enquanto existirem pessoas que precisem do poder público para resguardar seus direitos. Somos obstinados pela busca incansável de uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas de nossa cidade, de nosso estado e de nosso país, pois sem qualidade de vida não existe dignidade. Quem está sendo diplomada aqui neste momento não é apenas Lucimar Campos, mas sim todos aqueles que acreditaram em nossas propostas de trabalho e vão me ajudar a governar, pois assim como eu, amamos Várzea Grande, continuaremos cuidando de sua gente, pois acreditamos no seu futuro”.

Já o vice-prefeito eleito e agora diplomado José Aderson Hazama, disse que o compromisso assumido nas ruas é o de trabalhar incansavelmente pela qualidade de vida das pessoas e pelo engrandecimento de Várzea Grande. “Para termos uma grande cidade, precisamos que as pessoas que nela vivem o façam com dignidade. Cobrem do Poder Executivo, mas cumpram também com o papel de cidadão para que juntos, poder público e sociedade possam construir a cidade do sonho de todos nós, onde impera a igualdade, a paz, a prosperidade e o desenvolvimento sócioeconômico”, disse Hazama.

Tanto a juíza Ester Belém Nunes, quanto o promotor Luciano Freiria e o presidente da Câmara Municipal, Jânio Calistro formataram nas palavras da prefeita Lucimar Campos o consenso pela unidade e paz em prol de Várzea Grande e sua gente.

“O momento de atribulação política vivida pelo País, exige dos futuros políticos, principalmente a unidade em atender aos anseios da população e o interminável combate à corrupção”, disse a magistrada exaltando que as palavras da prefeita Lucimar Campos são uma realidade em todo o Brasil, pois todos querem dos eleitos apenas trabalho, trabalho e muito trabalho em prol da maioria.

Secom VG

