Dilmar Dal Bosco vem conquistando diversas lideranças em todo Mato Grosso

Por: Rosano Almeida

O candidato a reeleição a deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM), esteve no município de Barra do Bugres, nesta sexta-feira (07.09), foi recepcionado pelos grupos dos vereadores, Artuzão e Edilson Bocão ambos da região, no local Dilmar Dal Bosco recebeu apoio oficial de ambos vereadores e da manifestação de vários empresários e lideranças locais, liderado por Renezinho Barbour.

“Dilmar Dal Bosco, vem se mostrando um grande amigo do nosso querido e amado estado de Mato Grosso e já trouxe várias ações para todo o nosso estado. É um político de palavra, de ações e de serviços prestados para os municípios e com o apoio de diversos grupos de amigos, Dilmar Dal Bosco, luta com muita humildade pela sua reeleição.

Dilmar Dal Bosco vem conquistando diversos apoios em várias cidades de Mato Grosso, comprovando assim o reconhecimento, por parte de todos, do trabalho que sempre realizou no seu digno dia a dia.

Dilmar Dal Bosco, agradece a confiança de todos os apoiadores voluntários e informa que esta aberto para novos apoiadores, que pensam na prosperidade de Mato Grosso e na vida do povo mais humilde deste estado, que necessita de ações e serviços que possam vir a melhorar a qualidade de vida de todos.

