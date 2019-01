Dilmar Dal Bosco (DEM) se reúne com a Fecomércio-MT e classe contábil de Mato Grosso

Da Reportagem

Após solicitação da Fecomércio-MT e representantes dos contadores no estado, onde a classe contábil solicitava expôs os problemas enfrentados na esfera governamental, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) se encontrou, nesta terça-feira (29.01), com as autoridades destas entidades para buscar soluções enérgicas em benefício de toda a classe empresarial.

O diretor da Fecomércio-MT, Junior Macagnam, dirigiu a reunião e lembrou o deputado das multas acessórias de débitos fiscais aplicadas pelos órgãos do governo. “O valor cobrado das multas acessórias impede que os empresários se regularizem, levando-os à falência ou, até pior, a trabalhar na informalidade”, disse.

Já o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso (CRC-MT), Manoel Lourenço de Amorim, pediu o apoio do parlamentar nesta causa e lembrou do risco causado pelo fechamento de lojas no estado. “Espero que possamos contar com o apoio do deputado nessa causa, pois, se o empresário fechar o seu negócio, aumenta a crise financeira no estado”.

Para o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contáveis de Mato Grosso (Sescon-MT), Amauri Menacho, a elevação de impostos, ao contrário do que os governantes pensam, diminui a arrecadação. “É melhor você ter alguém contribuindo com pouco do que não ter ninguém contribuindo com nada”, argumentou.

Sobre o Simples Nacional, o vice-presidente do Sescon-MT, Ironei Marcio Santana, pediu ao deputado a prorrogação do prazo para aderir ao regime aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e descontar o valor dos juros e multas das multas acessórias de empresas com débitos até o ano de 2018.

Após as explanações das autoridades presentes, o deputado estadual afirmou que a classe contábil deve ser mais ouvida e respeitada pelo governo estadual. “A administração pública tem que estar mais próxima das federações e instituições organizadas”. Dilmar acrescentou que defende “a manutenção do empreendedor, em especial, do micro e pequeno, que são os geradores de emprego e renda à população”.

Sobre o PLC nº 02/2019

Na oportunidade, Dilmar disse que atendeu as reivindicações da classe empresarial, desta vez, das entidades que representam o próprio comércio (Fecomércio-MT), a agricultura (Famato) e indústria (Fiemt), ao suprimir do projeto de lei complementar nº 02/2019, de autoria do Poder Executivo estadual, o Artigo 14º, que reduziria em 15% os benefícios fiscais e, consequentemente, aumentando a alta carga tributária já aplicada no estado.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews