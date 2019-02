Digimon ganhará novo filme com a primeira geração de personagens

Durante um evento especial no Japão, foi anunciado mais filme do anime Digimon. Desta vez, com o título Digimon Adventure The Movie, o longa-metragem de animação mostrará os digiescolhidos em sua fase adulta.

O produtor original do anime, Hiromi Seki, assinará o projeto. Além dele, Katsuyoshi Nakatsuru, que foi o responsável pel arte das personagens na primeira temporada da animação, também volta para o longa.

Este time, inclusive, já deu uma prévia de como ficaram Tai e Matt em sua fase adulta. Olha só:

