Dia das Crianças da prefeitura supera expectativa e atrai mais de mil crianças e adolescentes

As comemorações da Prefeitura de Cuiabá acerca do Dia das Crianças reuniu mais de mil crianças e adolescentes, nesta quarta-feira (10.10), no Clube da Caixa Econômica Federal, e superou a expectativa de público estimado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (SMASDH).

De acordo com o titular da Pasta, Wilton Coelho, a grande participação está atribuída ao trabalho da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

“A característica da gestão é estar próximo das pessoas e ser parceiros das comunidades e isso desperta uma confiança na Prefeitura que tem estabelecido esse relacionamento de cuidado, principalmente com os menos favorecidos. É o que eu sempre digo, o Cras é a porta da Prefeitura para a comunidade que está cada vez mais inserida nas ações sociais”, disse Coelho.

A ação, intitulada “Criança Feliz”, reuniu crianças e adolescentes, dos 14 Cras da Capital, para uma programação repleta de diversão como: circuito de brincadeiras e banho de piscina, além de toda parte de alimentação do café da manhã até lanche da tarde.

“Essa é uma fase única na vida dessas crianças, por isso enquanto primeira-dama, junto com o prefeito Emanuel Pinheiro, nos preocupamos em levar entretenimento para essas crianças porque é fundamental para o seu desenvolvimento emocional e espiritual”, afirmou Márcia.

Ainda segundo a primeira-dama, os benefícios são cientificamente comprovados quando se promove inteiração entre uma criança e outra.

“As brincadeiras, a inteiração de umas com as outras é benéfico e comprovado porque gera prazer, desenvolvimento das expressões e dos sentimentos, além da aprendizagem. Portanto, a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro também tem essa preocupação de levar lazer, porque afinal estamos falando de criança e não tem fase melhor na vida do que a infância”, concluiu.

Assessoria da Prefeitura

