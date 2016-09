Destinação dos recursos do Fethab preocupa produtores rurais

A destinação dos recursos do Fethab preocupa dirigentes de sindicatos rurais, que aproveitaram a presença do presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Antonio Joaquim, para questioná-lo sobre a fiscalização do TCE na aplicação do dinheiro. O conselheiro foi um dos palestrantes do programa Academia de Liderança 2016, realizado nesta sexta-feira (02.09) pela Famato, e que tem por finalidade capacitar produtores para transformá-los em líderes. No encontro, que ocorreu no Hotel Global Garden, em Cuiabá, Antonio Joaquim garantiu que a instituição dará mais atenção ao assunto.

O presidente do TCE explicou aos produtores quais são as atribuições do Tribunal de Contas e o impacto das ações da instituição sobre o agronegócio. Além da fiscalização dos recursos do Fethab, o presidente do TCE citou a fiscalização da infraestrutura rodoviária, que afeta diretamente o negócio dos produtores; o monitoramento sobre a renúncia das receitas, para que ela não aumente de forma descontrolada; e o combate à corrupção e ao prejuízo, que fazem o PIB aumentar, influenciando diretamente na renda do produtor.

Membro da diretoria da Famato na região do Araguaia, Édio Brunetta destacou a relevância da palestra do presidente do TCE e de outras instituições que participaram do encontro para aumentar o conhecimento dos dirigentes sindicais e prepará-los para as transformações que eles devem promover. “Precisamos que essa transformação seja responsável, baseada na ética e na transparência”, ressaltou Brunetta.

Já o diretor administrativo e financeiro do Sindicato Rural de Sorriso, Tiago Stefanello Nogueira, avaliou que após a palestra do conselheiro Antonio Joaquim pareceu a ele que o Tribunal de Contas está mais acessível. Tiago foi um dos participantes que mais questionou o presidente e disse que, apesar de ter uma noção sobre o funcionamento do TCE, ainda restavam dúvidas, que após o debate foram esclarecidas.

TCE

