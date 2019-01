Desemprego tem 7ª queda seguida, segundo IBGE

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,7% no trimestre que se encerrou em outubro, de acordo com dados divulgados na quinta-feira (29.11.2018) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Essa foi a sétima queda seguida do desemprego no país, a menor desde julho de 2016.

Os dados do IBGE mostram que a população ocupada e com rendimentos no país aumentou 1,4%, reunindo 92,9 milhões de brasileiros. Em 1 ano, cresceu 1,5%, o que representa 1,4 milhão de pessoas a mais.

Esse número representa menos 389 mil desempregados em relação há um ano, o equivalente a um recuo de 3,1%. Segundo o levantamento, o Brasil ganhou 1,240 milhão de novos postos de trabalho em apenas um trimestre. No setor privado, o número de empregados com carteira assinada foi de 32,9 milhões de pessoas, ficando estável em ambas as comparações.

Assessoria MDB

