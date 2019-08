Desemprego cai para 11,8% em julho, mas ainda atinge 12,6 milhões

Publicado por: Rosano Almeida

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 11,8% no trimestre encerrado em julho, atingindo 12,6 milhões de pessoas. É a 4ª queda seguida na comparação com o mês anterior.

Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) Contínua, divulgados nesta 6ª feira (30.ago.2019) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Eis a íntegra.

No mesmo período do ano passado, a taxa estava em 12,3%. No trimestre encerrado em abril de 2019, o desemprego atingia 12,5%.

Trabalho sem carteira assinada bate recorde

Segundo o IBGE, a melhora na taxa de desemprego está relacionada ao aumento do trabalho informal. No trimestre encerrado em julho, o total de empregados do setor privado sem carteira de trabalho assinada atingiu 11,7 milhões de pessoas, o maior contingente da série histórica iniciada em 2012.

O aumento em relação ao trimestre anterior foi de 3,9%, o que representa 441 mil pessoas nessa categoria. Já em relação ao trimestre encerrado em julho de 2018, a elevação foi de 5,6%, 1 adicional de 619 mil pessoas.

