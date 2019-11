Desempenho do ovo, na granja, na 47ª semana de 2019

Até que diante das condições adversas presentes no mercado e os excessos de produto em todos os elos da cadeia de negociação, os produtores de ovos conseguiram boa sustentação nos preços de referência, sofrendo apenas uma baixa no encerramento da semana

Publicado por: Rosano Almeida

Com isso, o preço médio da caixa de ovos brancos ao produtor, interior de São Paulo caiu para R$63,67, equivalendo a queda de meio por cento na semana. Já na comparação com o baixo preço médio recebido na mesma semana do ano passado o índice é 22,4% positivo.

Por ora, o preço médio no decorrer do mês alcança R$63,89 e aponta queda de 1,5% sobre o recebido em outubro último. Em relação a novembro do ano passado, indica aumento de 26%, significando ganho anual de R$13,20 a mais por caixa. De toda forma, isso tem pouco significado considerando que em novembro do ano passado o preço ao produtor sofreu queda anual de 15,5%. Ou seja, o preço médio atual recebido pelo produtor se encontra apenas 6,5% acima do praticado em 2017. Portanto, abaixo da inflação do período.

A semana atual (semana 48, 24 a 30 de novembro) não traz grandes perspectivas pois o ano passado e o histórico dos últimos onze anos indica que o preço médio sofre nova retração no período. E as condições adversas presentes no mercado de ovos provenientes da semana passada sugerem que os produtores terão dificuldades em manter as cotações. Infelizmente, nem mesmo a entrada gradativa da primeira parcela do décimo terceiro salário tem alterado as condições do comércio varejista.

