Deputados Estaduais de Mato Grosso tomam posse para a 19ª Legislatura

Com o início do mandato parlamentar nesta sexta-feira (01), o encerramento será no dia 31 de janeiro de 2023

Os 24 deputados estaduais eleitos para a 19ª Legislatura, na eleição de 7 de outubro 2018, tomaram posse na manhã de hoje (01), no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros da Assembleia Legislativa. A sessão solene foi presidida pelo deputado Sebastião Rezende (PSC) por ser o parlamentar com o maior número de mandatos, cinco vezes.

O Teatro Zulmira Canavarros estava completamente lotado. A cerimônia de posse foi prestigiada por centenas de autoridades políticas, amigos e familiares de deputados eleitos. Entre eles o governador Mauro Mendes (DEM) e a vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Helena Povoas.

Para a cerimônia, o presidente da sessão deputado Sebastião Rezende indicou Janaína Riva (MDB) e José Eugênio Matos (MDB) para assumirem as cadeiras de 1º e 2º secretários, respectivamente.

Durante a cerimônia, os 24 deputados eleitos fizeram a entrega dos diplomas e das declarações de bens e, em seguida, os parlamentares assumiram o compromisso: “Prometo desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi outorgado pelo povo mato-grossense, guardar a Constituição Federal e a Estadual e servir a minha Pátria, promovendo o bem geral do Estado de Mato Grosso”.

Na sequência, os deputados assinaram o termo de posse para os cargos da 19ª Legislatura. Com o início do mandato parlamentar nesta sexta-feira (01), o encerramento será no dia 31 de janeiro de 2023.

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou, em seu pronunciamento, que os 24 parlamentares eleitos para a 19ª Legislatura têm a responsabilidade de conduzir a vida de três milhões de mato-grossenses, e que em cada canto dos 141 municípios a população espera trabalho com responsabilidade tanto do Executivo como do Parlamento.

“Não vou falar mais de crise econômica do estado. Mas quero dizer que os primeiros 30 dias de governo foram feitos de forma transparente e mostramos com clareza o desequilíbrio das contas públicas. Por isso, cabe a todos trabalharmos para tirar o estado da crise. É preciso trabalhar juntos por Mato grosso. Se cada um exercer o seu papel o estado saíra o mais rápido das dificuldades financeiras”, disse Mendes.

“Hoje, somos os responsáveis para dar o direcionamento de um futuro melhor para o povo e o nosso Estado. Por isso, é um orgulho representar Mato Grosso. A população espera resultados práticos, mas para isso tem que ser exercidos com responsabilidade e sabedoria. O mandato não é para vaidade pessoal, somos 24 deputados estaduais eleitos para servir o povo de Mato Grosso”, disse Sebastião Rezende.

Durante a cerimônia, as autoridade que compuseram a Mesa durante da sessão solene foram: Procurador-Geral do Ministério Público do Estado, Mauro Curvo; o vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeito (PTB); o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Misael Galvão (PSB); Ricardo Gomes de Almeida, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Márcio Vidal; a reitora da UFMT, Myrian Serra; o Defensor Público-Geral, Clodoaldo Aparecido de Queiroz; o procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges e o comandante da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada, general de brigada Fernando Dias.

Abaixo a lista dos deputados que tomaram no dia (01.02.2018):

Delegado Claudinei (PSL)

Dilmar Dal Bosco (DEM)

Dr. Eugênio (PSB)

Dr. Gimenez (PV)

Dr. João (MDB)

Eduardo Botelho (DEM)

Elizeu Nascimento (DC)

Engº. Sebastião Machado Rezende (PSC)

Faissal (PV)

Guilherme Maluf (PSDB)

Janaina Riva (MDB)

João Batista do Sindspen (PROS),

Ludio Cabral (PT)

Max Russi (PSB)

Ondanir Bortolini – Nininho (PSD)

Paulo Araujo (PP)

Prof. Allan Kardec (PDT)

Silvio Favero (PSL)

Thiago Silva (MDB)

Ulysses Moraes (DC)

Valdir Barranco (PT)

Valmir Moretto (PRB)

Wilson Santos (PSDB)

Xuxu dal Molin (PSC)

