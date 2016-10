Deputado Wilson Santos tenta na TV amenizar a falta de decoro parlamentar

O deputado Wilson Santos tem buscado nos debates realizados na TV amenizar a falta de decoro parlamentar praticada por ele quando ofendeu os servidores públicos chamando-os de “vagabundos”. A tentativa de amenizar a problemática foi praticada no debate ocorrido na TV Record no último domingo (23.10) e na entrevista concedida na TV Centro América na noite desta segunda-feira (24.10).

O episódio vexatório no qual o parlamentar agrediu verbalmente o sindicalista, Oscarlino Alves de Arruda, presidente do SISMA, chamando-o de “moleque” e “vagabundo” aconteceu nas dependências da Assembleia Legislativa, em reunião oficial no Colégio de Líderes. Na ocasião o sindicalista e outros membros do Fórum Sindical debatiam a reivindicação da implantação do índice de 11,28% da Revisão Geral Anual para o ano de 2016, feita pelas categorias do Poder Executivo em greve.

Os xingamentos foram proferidos pelo deputado, líder do governo, durante o debate, sendo que o mesmo foi filmado e viralizou na internet, tornando a agressão ainda mais grave, visto que no momento Oscarlino não representava apenas a si (servidor público e cidadão), mas sim o coletivo dos servidores da Saúde.

Na busca de amenizar a falta de decoro o deputado afirmou no debate e em entrevistas possuir grau de parentesco com o sindicalista e que já pediu desculpas pelos insultos, fatos estes inverídicos, tanto é que Alves move contra Wilson ação por danos morais que tramita no 4º Juizado Especial de Cuiabá, cuja primeira audiência deve ocorrer na primeira quinzena de novembro.

Inicialmente a audiência estava agendada para o dia 1º de novembro, às 16hs, mas poderá sofrer mudança em função do ponto facultativo. (Decreto nº 733, de 24 de outubro de 2016).

Oscarlino enfatiza que a ação visa sobre tudo a restabelecer à paz e colocar fim as investidas do deputado que faltou com respeito não só com o cidadão Oscarlino, mas também com toda a categoria a qual representa. “Na luta por nossos direitos fomos humilhados, e a ação indenizatória busca exatamente isso, o restabelecimento ordem, afinal não é correto que um dirigente ou qualquer cidadão seja hostilizado, com ofensas proferidas com objetivo de minimizar e desqualificar o outro. A cada exposição feita pelo parlamentar a minha pessoa, sua mentira se agrava”, disse.

ESCLARECIMENTO – GRAU DE PARENTESCO

Segundo informações um filho de Wilson Santos “já teve” união estável com uma prima de Oscarlino, portanto sem grau de parentesco algum.

Fontes:

OSCARLINO ALVES – PRESIDENTE SISMA/MT

MÁRCIO RIOS – DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO