Deputado Thiago Silva acompanha início das obras no anel viário de Rondonópolis

Obra é indicação do parlamentar, que cobra sua execução há quase 5 anos.

Publicado por: Rosano Almeida

Operários e máquinas começaram o serviço de recuperação total do anel viário Conrado Sales de Brito, em Rondonópolis. Os trabalhos começaram na quinta-feira (19.09), no trecho próximo à entrada da Vila Mineira.

A obra é uma cobrança de quase 5 anos do deputado estadual Thiago Silva (MDB). Ao longo deste período, o parlamentar protocolou inúmeros pedidos junto ao Estado. O mais recente foi registrado no dia 14 de fevereiro de 2019.

Apenas 13 dias após sua posse para o cargo no parlamento estadual, Thiago Silva protocolou a indicação nº 116/2019. No pedido a recuperação total dos 16 km de extensão da pista, que interliga a MT-270 (Av. dos Estudantes) com a BR-163.

“Hoje é um dia muito especial. Depois vários anos de muita cobrança, as obras de recuperação do anel viário saíram do papel. Nosso trabalho de cobrança e fiscalização continua. Agora é acompanhar de perto para que todas as etapas sejam realizadas criteriosamente dentro do cronograma da obra”.

A recuperação do anel tem prazo máximo de oito meses, mas, de acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), o serviço poderá ser entregue antes do prazo estabelecido. “O governo está otimista. A Sinfra fala em até 150 dias para conclusão. Sabemos que existe dinheiro em caixa para pagar todas as etapas da recuperação. Isso é um ponto positivo. Tenho convicção que teremos um novo anel viário no início de 2020 e com estrutura de qualidade”, completa Thiago.

Entre os trabalhos que serão executados estão serviços preliminares, como limpeza, drenagem e pavimentação, além da sinalização. O valor global da obra é de R$ 5,947 milhões.

Gabinete do deputado estadual Thiago Silva