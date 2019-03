Deputado Elizeu Nascimento realiza palestra em abertura de curso da Rotam

Os policiais militares de diversos polos estão em Cuiabá para a realização do curso, que terá a duração de 45 dias

Publicado por: Rosano Almeida

O deputado estadual Elizeu Nascimento (DC) participou na manhã dessa quinta-feira (07.03) da solenidade de abertura do 22° Curso de Capacitação do Batalhão de Ronda Ostensiva Tático Metropolitana – Rotam (CCRT), promovido pelo batalhão no Tribunal de Contas de Mato Grosso. O parlamentar foi um dos convidados para ministrar uma palestra durante o evento, na oportunidade ele falou sobre a importância do curso para a formação dos policiais. Participaram aproximadamente 69 alunos.

O deputado relembrou sua trajetória. “Agradeço o convite e me sinto lisonjeado em poder contar a minha experiência adquirida quando fui aluno do curso e também sobre o orgulho que sinto pelos 18 anos em que atuei na corporação sem nunca ter levado nenhuma punição”, ressaltou Nascimento.

Na aula inaugural, o 1° tenente Plinio Ortt destacou a importância da capacitação aos rotanzeiros para o enfrentamento da criminalidade. Ele observou que o objetivo dessa formação é a melhoria da qualidade na prestação de serviços oferecidos na segurança pública.

“É um treinamento diferenciado, com técnicas mais apuradas e mais detalhadas, para atuação em situações de altos riscos. Após a conclusão do curso, o policial estará mais preparado para a realização do seu trabalho, principalmente no que diz respeito ao patrulhamento tático”, explicou.