Deputado anti-LGBT deixa cargo após ser flagrado em ‘condutas inapropriadas’

Um legislador de Ohio, nos Estados Unidos, conhecido por sua defesa aos “valores familiares” renunciou ao cargo após ser flagrado em “condutas inadequadas com outro homem” em seu escritório.

O deputado estadual Wes Goodman deixou a cadeira na terça-feira (14), depois que uma testemunha informou o incidente ao líder da Assémbleia de Ohio, Mike Dittoe, de acordo com informações do jornal local Columbus Dispatch. As especificidades do suposto incidente não estão claras.

O presidente da Câmara, Cliff Rosenberger, disse que se encontrou com Goodman no mesmo dia e que o legislador “reconheceu e confirmou as alegações”, de acordo com informações do HufFPost US.

“Fui alertado sobre os detalhes ontem à tarde de seu envolvimento em comportamentos inadequados relacionados ao seu escritório estadual”, disse Rosenberger na quarta-feira. “Ficou claro que sua renúncia era a atitude mais apropriado para ele, sua família, os constituintes do Distrito da Casa 87 e esta instituição”.

Goodman, 33, confirmou sua renúncia na quarta-feira (15) em um comunicado à Associated Press.

“Todos trazemos nossas próprias lutas e nossas próprias provações para a vida pública”, escreveu ele. “Isso tem sido verdade para mim e lamento com sinceridade que minhas ações e escolhas me impediram de servir os meus eleitores e o nosso estado de forma a refletir os melhores ideais do serviço público”.

“Para aqueles que eu desapontei, me desculpe”, acrescentou.

Goodman regularmente publicava fotos de si e de sua esposa em seu site, onde ele também escreveu sobre a proteção de valores familiares. O site ficou fora do ar a partir da sexta-feira (17), e a conta do Twitter de Goodman foi definida como privada.

“Os ideais de um pai e mãe amorosa, um casamento natural comprometido e uma comunidade carinhosa valem a pena perseguir e proteger”, escreveu em seu site oficial.

Goodman também atuou como diretor-gerente do Conservative Action Project, que lutou por “princípios conservadores” como “revogar Obamacare” e ” a liberdade religiosa”, de acordo com a AP.

HuffPost Brasil

