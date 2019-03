Deputada Estadual quer que governo garanta aplicação de empréstimo

Janaina Riva disse que votará a favor desde que o dinheiro venha “carimbado” e seja utilizado especificamente em áreas prioritárias.

Durante reunião ocorrida no Colégio de Líderes, da Assembleia Legislativa, entre os deputados estaduais e os secretários de Estado da Fazenda, Rogério Gallo, e da Casa Civil, Mauro Carvalho, que se estendeu noite a dentro desta terça-feira (26.03) com o intuito de debater sobre o empréstimo de U$ 250 milhões anunciado pelo governo do estado para resolver o problema da dívida dolarizada de Mato Grosso com o Bank of America, a vice-presidente do Parlamento, deputada Janaina Riva (MDB) disse que votará a favor desde que o dinheiro venha “carimbado” e seja utilizado especificamente em áreas prioritárias como a saúde, educação, segurança e para regularizar a questão salarial dos servidores públicos estaduais.

“Ouvindo as explanações dos secretários me lembrei que há dois anos, ainda na gestão passada, mesmo eu sendo líder da oposição e extremamente contra o empréstimo com o Banco do Brasil solicitado pelo governo para compra de maquinários, eu votei a favor e fiquei em plenário inclusive para garantir quórum para a votação, sem colocar a minha posição política à frente da prioridade do estado naquele momento, que era atender algo almejado pelos municípios. Agora, vejo da mesma forma, e falava para os outros deputados que acredito que o governo não terá problema com os deputados, desde que nos dê a garantia que esse recurso seja carimbado para áreas prioritárias como a saúde, por exemplo, pelas vidas que estamos perdendo no estado. Se tivéssemos essa certeza, traria mais conforto para todos nós”, disse.

Janaina ressaltou ainda outras áreas prioritárias como educação, segurança e garantia da regularização da situação salarial e direitos dos servidores públicos estaduais. “O que nós não gostaríamos é, mais pra frente, sermos responsabilizados por dar garantia pra um empréstimo que será usado de forma política, com obras de infraestrutura. Vamos carimbar esse dinheiro pra saúde, para mostrar a seriedade na aplicação desse recurso, ou saldar passivos, pagar RGA, segurança e educação. Esses são os pilares: saúde, educação, segurança e o funcionalismo público. Se tivermos a garantia dessa aplicação, tenho a certeza que não só nós, mas também a população aprovará de forma geral”, finalizou.

De acordo com o secretário de Fazenda, o empréstimo permitirá um fluxo de caixa de R$ 763 milhões. Segundo ele, o estado tem a ‘opção’ de perder esse dinheiro em juros no banco ou investir naquilo que a população quer como saúde e educação.

