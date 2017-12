Delegado de Barra do Garças está entre os melhores do país

O delegado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, Joaquim Leitão, lotado na Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças (509 km a Leste), foi escolhido como um dos melhores delegados do Brasil na categoria jurídica. A escolha foi feita no último domingo (03.12), pelo Portal Nacional dos Delegados. Além de Joaquim, o portal também selecionou outros três profissionais.

Joaquim é graduado em direito pelo Centro de Ensino Superior de Jataí e Especialista em Ciências Penais e ex-assessor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT). Além de ser professor de curso preparatório para concursos, o delgado é coautor da obra jurídica Concursos Públicos – Terminologias e Teorias Inusitadas.

De acordo com o Portal, a metodologia aplicada para a seleção dos profissionais foi dada através de criterioso estudo nas mídias sociais, apontamentos de URLs, reputação, repercussão e resultados satisfatórios de serviços, votos coletivos, histórico de atividades positivas, produções funcionais, habilitações e qualificações oriundas de análises curriculares.

A escolha dos profissionais é feita por meio de avaliação de usuários e colaboradores que visitam o Portal Nacional dos Delegados e suas redes sociais.

O delegado salientou a satisfação da premiação. “Dedico esta honrada premiação a minha nobre instituição Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso a que pertenço, assim como a minha família aos meus colegas policiais e delegados com que já trabalhei e trabalho atualmente, assim como aos meus colegas e amigos Delegados desta árdua, porém, gratificante missão “.

“Com os conhecimentos e valores que aprendi de berço, seguirei de forma humilde e vontade insaciável de sempre aprimorar e apreender na lida policial”, disse Joaquim.

O delegado também agradeceu ao Portal Nacional dos Delegados de Polícia pela confiança e o privilégio da premiação profissional.

PJC-MT

