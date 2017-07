Defensoria Pública integra Justiça Comunitária no Dr. Fábio e Ganha Tempo em Cuiabá

A Defensoria Pública de Mato Grosso, por meio da atuação do Defensor Air Praeiro Alves, participou dos mutirões da Justiça Comunitária realizados neste sábado (15.07) e segunda-feira (17.07) em Cuiabá.

A equipe coordenada por Air Praeiro participou do evento realizando a emissão de declarações de hipossuficiência aos cidadãos cuiabanos que procuraram o stand da Defensoria Pública no bairro Dr. Fábio, no sábado, e no Ganha Tempo, nesta segunda, das 8h às 12h.

Ao total, foram emitidas 85 declarações de hipossuficiência, sendo 54 durante o atendimento no Dr. Fábio e 31 no Ganha Tempo.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Twitter: @estrelaguianews